بكل أنواع الأسلحة.. سكان الخرطوم يتركون منازلهم بسبب اشتباكات عنيفة

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تجددت المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، وتبادل الطرفان القصف المدفعي في عدة مناطق. اضافة اعلان





الاشتباكات تجبر سكان الخرطوم على ترك منازلهم



مئات القتلى وآلاف الجرحى وملايين النازحين



وحسب "العربية"، فقد أجبرت الاشتباكات العنيفة في الخرطوم، الكثيرين على ترك منازلهم، في وقت ينزلق فيه السودان إلى حرب أهلية واسعة النطاق.وطالب عدد من منظمات المجتمع المدني السوداني، أعضاء المجتمع الدولي المعنيين بالحفاظ على السلام والأمن في السودان إلى التنديد بجرائم مزعومة ارتكبها طرفا الصراع ومحاسبتهما.واتهمت مجموعة منظمات المجتمع المدني السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع في جميع أنحاء السودان، ولا سيما ولاية غرب دارفور.وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفق وزراء خارجية دول جوار السودان، على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مستدام في السودان.وبحسب آخر بيانات مناطق النزاع، فقد بلغ عدد القتلى بسبب الصراع على السلطة في السودان أكثر من ألفي قتيل، فيما ناهز عدد الجرحى 4000 جريح، أما أعداد النازحين فقد تجاوزت 2.2 مليون.