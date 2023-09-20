بكل أنواع الأسلحة.. سكان الخرطوم يتركون منازلهم بسبب اشتباكات عنيفة

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تجددت
المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم،
وتبادل الطرفان القصف المدفعي في عدة مناطق.
الاشتباكات
تجبر سكان الخرطوم على ترك منازلهم وحسب
"العربية"، فقد أجبرت الاشتباكات العنيفة في الخرطوم، الكثيرين على ترك منازلهم،
في وقت ينزلق فيه السودان إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
وطالب عدد من منظمات المجتمع المدني السوداني، أعضاء المجتمع الدولي المعنيين بالحفاظ على السلام والأمن في السودان إلى التنديد بجرائم مزعومة ارتكبها طرفا الصراع ومحاسبتهما.
واتهمت مجموعة منظمات المجتمع المدني السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع في جميع أنحاء السودان، ولا سيما ولاية غرب دارفور.
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفق وزراء خارجية دول جوار السودان، على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مستدام في السودان.