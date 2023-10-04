بقيمة 70 مليون دولار.. صفقة صواريخ أمريكية متطورة لدولة خليجية

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أقرت الولايات المتحدة صفقة محتملة لبيع صواريخ تعمل بالتردد اللاسلكي لسلطنة عُمان.





صواريخ أمريكية لسلطنة عمان: اضافة اعلان



وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء عن بيان صادر لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فإن الصفقة تبلغ قيمتها التقديرية 70 مليون دولار.وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت العام الماضي عن موافقة وزارة الخارجية على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة (صواريخ جي.إس.أو.دبليو) ومعدات ذات صلة إلى سلطنة عمان بتكلفة تبلغ 385 مليون دولار.وجاء الإعلان عن الصفقة في أعقاب إطلاق الولايات المتحدة وسلطنة عمان، أول حوار استراتيجي بينهما دعيا فيه لتمديد هدنة اليمن.يذكر أن سلطنة عمان دورا تلعب لافتا كوسيط في الأزمة اليمنية، وتدخلت مسقط لإطلاق سراح أمريكيين محتجزين لدى حليفتها طهران التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا منذ سنوات.