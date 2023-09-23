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صحيفة تواصل الالكترونية

بقيمة 50 مليون دولار.. ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين بجسم سفينة في هذه الدولة

شحنة كوكايين
شحنة كوكايين
أ أ
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في ضربة جديدة لتجار السموم، تمكنت الشرطة الأسترالية اليوم السبت من ضبط 200 كيلوجرام من الكوكايين.

ضبط كوكايين في أستراليا:

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 وأوضحت أنها كانت مخبأة في جسم سفينة شحن، رست في ملبورن بعد تحركها من الأرجنتين عبر نيوزيلندا.

وأكدت الشرطة الاتحادية الأسترالية، أن كمية الكوكايين التي جرى ضبطها وتبلغ نحو 200 كيلوجرام.

وفي التفاصيل، فإن قيمتها السوقية تبلغ نحو 80 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 51.5 مليون دولار أمريكي.
وأشارت الشرطة الأسترالية إلى أنه جرى إطلاق تحقيق لتحديد مصدر المخدرات ووجهتها.

أيضا أفاد قائد الشرطة ريتشارد تشين أن طريقة إخفاء الكوكايين ليست جديدة أو مبتكرة في عمليات التهريب.
وأوضح قائد الشرطة أن عملية الضبط مثال جديد على أن أجهزة إنفاذ القانون لا تزال متقدمة خطوة على المجرمين الذين يحاولون جلب مخدرات غير شرعية مضرة إلى داخل بلادنا وداخل مجتمعنا، بحسب قوله.

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