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بقيمة 1.4 مليار دولار.. دعوة جريئة لمصادرة ممتلكات الروس في لندن

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صديق خان
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في خطوة جديدة لمعاقبة الدول الغربية للروس بسبب الحرب الأوكرانية، وجه عمدة لندن صادق خان، اليوم الأحد، دعوة للحكومة البريطانية لمصادرة ممتلكات الروس في العاصمة البريطانية.اضافة اعلان

مصادرة ممتلكات الروس في لندن:


وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية فإن الممتلكات تقدر بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني واستخدام هذه الأموال لتوفير السكن للاجئين من أوكرانيا.
وكانت إذاعة "إل بي سي" قد ذكرت نقلا عن رسالة وجهها صادق خان إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مايكل غوف، فقد دعا صادق خان الحكومة إلى مصادرة ممتلكات.. الأوليغارشية الروس في لندن وبيعها لتمويل 4000 منزل.

عمدة لندن يدعو لمصادرة ممتلكات الروس:


 وأوضحت الإذاعة أن خان يرى أنه يمكن استخدام بيع الأصول التي يقول إن قيمتها تبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني - حوالي 1.4 مليار دولار- ، لتوفير خدمات السكن بأسعار معقولة للأوكرانيين في العاصمة البريطانية.
كما رحب عمدة العاصمة البريطانية بمحاولات الحكومة مصادرة ممتلكات ممثلي النخبة الروسية، لكنه يعتقد أن الإجراءات المتخذة "لا تصل إلى حد كاف.
يذكر أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، كان قد وصفا في مقال مشترك لصحيفة "ذا صن"، مصادرة الأصول الروسية المجمدة بأنها إحدى أولويات حلفاء كييف.
أيضا دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الغرب إلى التحلي بجرأة أكثر في مسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ومصادرة الأصول الروسية المجمدة.

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