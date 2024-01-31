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بقضية جديدة.. سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 14 عامًا

عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
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أصدرت محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد حكما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، اليوم الأربعاء بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة.اضافة اعلان

سجن عمران خان 14 عاما في قضية فساد

ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد بعد يوم على الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها، حسب "الوطن".
وحكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.

الحكم بسجن خان 10 سنوات بتهمة تسريب وثائق

وكانت محكمة باكستانية أصدرت أمس الثلاثاء حكما بالسجن 10 سنوات على كل من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، والزعيم البارز في حزب حركة الإنصاف، شاه محمود قريشي، في قضية مثيرة للجدل تتعلق بتسريب وثائق سرية.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن الحكم صدر عن محكمة خاصة خلال جلسة استماع مقتضبة جرت في سجن أدياله في مدينة راولبندي المتاخمة لإسلام آباد.

السلطات الباكستانية تتهم خان بتسريب وثائق سرية

وقال متحدث باسم حزب حركة إنصاف الذي أسسه خان، قوله إن رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس الحزب قريشي حكم عليهما بالسجن مدة 10 سنوات لكل منهما في قضية التسريب، نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت السلطات الباكستانية وجهت تهمة تسريب وثائق سرية إلى خان في أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنت وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية حينها.

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