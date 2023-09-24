الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بعد وفاة الآلاف.. شاهد أول صورة لسد درنة الجديد

F6ueC6VWgAA6ne3
سد درنة الجديد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تداول ناشطون صورة تظهر الأعمال الجاري تنفيذها في سد درنة الجديدة، حيث تظهر مراحل تقدم العمل في المشروع.

فتحات تصريف المياه:اضافة اعلان


وأظهرت الصورة بناء السد بعدة فتحات لتصريف المياه وبتصميم جديد وذلك لمواجهة أي فيضان أو كارثة محتملة.

في وقت سابق، أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مناطق عدة وبالأخص مدينة درنة.

الإبلاغ عن المفقودين جراء الفيضانات

وقامت اللجنة بتوجيه دعوة خاصة لأهالي المفقودين بضرورة الإبلاغ عنهم في واحدة من منطقتين خصصهما النائب العام لذلك.

إجمالي الوفيات الموثقة

وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات الموثقة في وزارة الصحة بسبب الفيضانات الأخيرة حتى اليوم بلغ 3845 حالة وفاة.
وذكر المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا، محمد الجارح، أنه تم دفن 43 جثة تم انتشالها اليوم.
وفيما يخص الأرقام والإحصائيات أعاد الجارح التأكيد على أنه "وضحنا مرارًا وتكرارًا أن ما يتم الإعلان عنه هي الحالات التي يتم توثيقها من قبل وزارة الصحة".
وذكر المتحدث "مجموعة من النقاط لتوضيح الوضعية القائمة، أن عمليات حصر الوفيات الناجمة عن هذه الكارثة ما زالت مستمرة خاصة أن عمليات الدفن لم يتم توثيقها كلها حتى هذه اللحظة، والعمل جاري على توثيقها من الجهات المعنية بمعية وزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة".
وأكد أن "أرقام الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة هو ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة ولا يزال العمل مستمرًا لمطابقة البلاغات عن المفقودين مع هذه القوائم بالإضافة إلى حصر كامل للعملية منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة".
ونوه إلى أن الرقم سيكون قابلاً للزيادة يومًا بعد الآخر خلال عملية التوثيق الرسمية.

تأخير البيانات النهائية

وعن أسباب التأخر عن إصدار بيانات نهائية حول الأرقام يعود إلى عدة أسباب، موضحًا أنه "في الأيام الأولى من كارثة الفيضانات ونتيجة الأعداد الكبيرة من الجثامين لأهلنا من مدينة درنة على وجه الخصوص لم تكن هناك منظومة موحَّدة لحصر الوفيات ومن ثم دفنهم وتسليمهم لذويهم".
وأضاف "طبعا تم الأمر بشكل ورقي، ويحتاج حاليًا للتدقيق ثم تصوير من لم يتم التعرف عليهم، لأن الحاجة دعت وقتها للإسراع في دفنهم إكرامًا لهم".
وأكد أنه "خلال اليومين الماضيين بُذِل جهد كبير جدًا لإتمام عملية الفرز والتدقيق في كل عمليات التسجيل التي تمت خارج نطاق وزارة الصحة، وسيتم الإعلان عنها فور التأكد من صحتها".
وذكر أن الإعلان عن النتيجة النهائية سيستغرق بعض الوقت، بسبب الحاجة للتدقيق.

لجنة لعملية الحصر والتوثيق

وأكد أن النائب العام الليبي قام بتشكيل لجنة لعملية الحصر والتوثيق الخاصة بالتعريف عن المفقودين، تتكون من فريقين، الأول يتمركز في منطقة شيحة الغربية بمقر الخدمات الضمانية، والثاني في منطقة باب طبرق في مقر الخدمات الصحية.
ووجه الجارح نداء لكل من لديه مفقود من أهل مدينة درنة والمناطق المتضررة بالإبلاغ عن المفقودين وتسجيل المحاضر في واحد من هذين المقرين.
في الاثناء تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر. ولا تزال تسعة فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات.
ضرب الإعصار دانيال بشكل خاص مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما ادى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.
وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

اقرأ أيضا

الشرطة في إيران
7:34 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

إحباط 30 تفجيرا واعتقال العشرات.. ماذا يحدث داخل إيران؟

2023-09-24_19-38-25
7:15 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

"لطف ودعابة".. لن تتوقع ما فعله مسن في الاحتفال باليوم الوطني الـ 93

WhatsApp Image 2023-09-24 at 6.57.38 PM
7:07 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

فاجعة درنة .. شخص فقد 800 من أبناء قبليته بسبب الفيضانات

WhatsApp Image 2023-09-24 at 5.28.49 PM
5:32 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

توقعات عالم الزلازل الشهير تثير الجدل مجددا: زلزال قوي في واحدة من هذه الدول

اقرأ أيضا

"التعاون الإسلامي" تُدين بشدة جريمة الاحتلال في طولكرم

كارثة تعليمية في أمريكا.. 13 مدرسة لم ينجح أحد في الرياضيات والسبب مفاجأة

السودان.. البرهان يعلن لأول مرة استعداده للجلوس والحوار مع حميدتي

تناول "الاسلاموفوبيا" في مؤتمر دولي في جامعة جورج تاون بقطر

محجبة تشكو فرنسا إلى الأمم المتحدة بسبب ارتداء "الكيمونو"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

إعصار دانيال في ليبيا 7 6:41 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

قصة مفجعة.. "يا بوي سامحني" آخر كلام شاب ليبي قضى في الإعصار (تقرير)

صورة من المأساة في مدينة درنة 3:37 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

الفيضانات دمّرت ثلث مدينة درنة.. وأرقام غير مسبوقة لحصيلة القتلى (فيديو)

2023_9_10_21_42_54_90 7:39 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أمطار وسيول.. خبير طقس يُحذر من بقايا إعصار دانيال على 4 دول عربية

مدينة درنة هي الأكثر تضررًا من الإعصار دانيال 6:26 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

لماذا "درنة" الليبية الخاسر الأكبر في إعصار "دانيال"؟ (تقرير)

اقرأ أيضا

F6w3FXXXMAIaRAY (1)
8:04 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بيان أمريكي يُهنئ المملكة باليوم الوطني: 80 عامًا من الشراكة والتقدم والازدهار

عدوان صهيوني واسع على مدينة طولكرم
6:54 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم

الفيضانات أوقعت ما لا يقل عن 3845 قتيلاً في ليبيا
5:13 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

فيضانات ليبيا.. ارتفاع أعداد الوفيات ونداء خاص لأهالي المفقودين

زلزال المغرب 19
4:32 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

المغرب.. عودة تدريجية للحياة بمناطق الزلزال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدعم السكني سكني
8:51 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص إيداع الدعم السكني

الدولار
6:50 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

قرار مفاجيء بدولة عربية.. منع التعامل بالدولار في جميع التعاملات التجارية الداخلية

الدلفين - دوران
6:29 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

دوران الأغنام والطيور سبق زلزال تركيا المدمر.. ماذا يعني هروب الدلافين بشكل جماعي في هذه الدولة؟

WhatsApp Image 2023-09-24 at 5.28.49 PM
5:32 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

توقعات عالم الزلازل الشهير تثير الجدل مجددا: زلزال قوي في واحدة من هذه الدول

حساب المواطن
5:15 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

حساب المواطن يجيب عن انقطاع الدعم لمواطنة وزوجها لمدة 3 سنوات

أمطار المملكة 17
4:53 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

تحذير عاجل.. محلل طقس يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة مع أمطار غزيرة