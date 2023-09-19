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بعد منعه من دخول البيت الأبيض.. تفاصيل دعوى أمريكي مسلم ضد إدارة بايدن

غمدة أمريكي مسلم
محمد خير الله
أ أ
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أقام عمدة ديمقراطي مسلم من ولاية نيوجيرسي، دعوى ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ سعيًا لإنهاء قائمة مراقبة الإرهاب الفيدرالية التي قال سابقًا إنها تستهدف المسلمين بشكل غير عادل، بعد منعه من دخول البيت الأبيض.اضافة اعلان
ورفع الدعوى محمد خير الله، العمدة المسلم لبلدة بروسبكت بارك بولاية نيوجيرسي، و12 مدعيًا آخرون، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ماساتشوستس. 

نص الدعوى

وقالوا في دعواهم: "حكمت": الحكومة الفيدرالية على المدعين 'بمواطنة من الدرجة الثانية مدى الحياة'.
وتقول الدعوى: 'هذا التنسيب يصنفهم على أنهم يستحقون الشك الدائم ويفرض عواقب كاسحة تغير كل جانب من جوانب حياة المدعين تقريبًا.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعين تعرضوا لأضرار، بما فيها الإذلال العلني، والمراقبة، والمضايقة أثناء السفر، والحرمان من الوظيفة، ونفيهم فعليًا من الولايات المتحدة".
وتقول إن القائمة نفسها هي "سجل إسلامي فعلي" يضم أكثر من 98% من المسلمين. تم تحديد الأفراد علنًا على أنهم مسلمون.
وذكرت الدعوى أنه حتى بعد إزالة الفرد من القائمة، فإنه يعاني من آثار مضاعفة ضارة مدى الحياة.

منع العمدة المسلم من دخول البيت الأبيض 

ومنع خير الله، الذي فر من موطنه سوريا إلى نيوجيرسي في عام 1980، من دخول البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام للاحتفال بعيد الفطر، بعد أن رفضت الخدمة السرية السماح له بذلك. 
قال خير الله – عمدة ولاية نيوجيرسي المسلم الأطول خدمة – إنه يعتقد أن اسمه مدرج على قائمة مراقبة الإرهاب الفيدرالية، وأنه لم يكن لديه "الإجراءات القانونية الواجبة لتبرئة اسمي".
وأرجأ البيت الأبيض التعليق إلى الخدمة السرية، وقالت الأخيرة إن العمدة المسلم مُنع من دخول الحدث – حيث كان الرئيس جو بايدن حاضرًا – لكنها رفضت المزيد من التعليق، مستشهدة بالممارسات الأمنية.
وتم الإعلان عن الدعوى من قبل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة، 

دعوى قضائية مماثلة

ورفعت "كير" دعوى قضائية مماثلة في الماضي ضد الحكومة الأمريكية. 
وحكم قاضي اتحادي في عام 2019 بأن قائمة مراقبة الإرهاب تنتهك حقوق الأمريكيين الموجودين فيها، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أيدت القائمة في عام 2021.
وفقًا للموقع الإلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن معظم الأشخاص المدرجين في قائمة المراقبة ليسوا أمريكيين، ولا يمكن أن يكون الإدراج في القائمة ناتجًا عن العرق أو الدين أو المعتقدات التي يحميها التعديل الأول أو "التخمينات أو الحدس". 
واعتبر أن الفحص الإضافي في المطار لا يعني أن شخصًا ما مدرج في قائمة المراقبة. 
وبإمكان معظم الأشخاص المدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب قيادة الطائرات في الولايات المتحدة، على الرغم من وجود مجموعة فرعية صغيرة على قائمة "حظر الطيران"، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. 
ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور لطلب التعليق.
وقال خير الله إن "مثل هذه المضايقات والمضايقات ليست غير شائعة" بالنسبة له. 
وفي عام 2019، أشار إلى أنه احتُجز لساعات في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك، وسُئل عما إذا كان يعرف أي إرهابيين وأُجبر على تسليم هاتفه. لكنه قال إنه كان في البيت الأبيض من قبل دون أي مشاكل.

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