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بعد مقاومة ومطاردة شديدة.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات بدولة خليجية

مخدرات
مخدرات
أ أ
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تمكن رجال قطاع الأمن العام في الكويت من ضبط شابين يروجان الحبوب المخدرة في منطقة تيماء التابعة لمحافظة الجهراء.

 ضبط كمية مخدرات في تيماء بالكويت:

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد ضبط بحوزتهما كمية تقدر ب 100 ألف حبة مخدرة نوع " لاريكا " وأدوات خاصة لصناعة الحبوب المخدرة .
ونقلت عن مصدر أمني بأنه خلال تجول دورية تابعة لقطاع الأمن العام في منطقة تيماء تم الاشتباه بسيارة متوقفة.
وأوضحت أنه بعد التوجه لها حاول قائدها ومرافقه الهرب فتم اللحاق بهما وضبطهما بعد مقاومة شديدة.
 وخلال تفتيش السيارة عثر على اكياس مليئة بالحبوب المخدرة نوع " لاريكا " يقدر عددها ب 100 الف حبك وبودر مخدر بإلإضافة إلى أدوات خاصة بتصنيع المخدرات.
وقد اعترف المتهمان خلال التحقيقات الأولية أنهما يروجان الحبوب المخدرة على الشباب، مع اعترافهما بتصنيع واستخدام بودر مخدر.
وتم إبلاغ الوكيل المساعد لشئون الأمن العام اللواء حمد المنيفي ، الذي أمر بإحالتهما والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإتمام باقي الإجراءات النظامية بشأنهما.

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