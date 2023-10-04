بعد مقاطعة كويتية دامت 8 شهور .. تحرك مفاجيء بشأن 200 ألف عاملة فلبينية

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كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بالكويت بسام الشمري، أن الجمعية الفلبينية لأمناء وكالات التوظيف بالكويت، دعت، أخيراً، بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المحلية إلى اجتماع افتراضي عاجل عبر منصة زووم في الثالثة عصراً يوم 12 الجاري. اضافة اعلان





العمالة الفلبينية بالكويت:



200 ألف عاملة فلبينية:



وبحسب ما نقلته الجريدة الكويتية عن "الشمري" فإن هذا يأتي لمعاودة الجلوس على طاولة الحوار، في محاولة لتقريب وجهات النظر، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً.وأوضح أن الدعوة الموجهة إلينا من الجانب الفلبيني، جاءت بناءً على طلب قدمته الجمعية إلى الرئيس فرديناند ماركوس الابن، لاستئناف الحوار المشترك بين مسؤولي البلدين، ليتسنى الوصول إلى توافق ينهي الخلاف القائم، ويرفع الحظر المفروض على العمالة الفلبينية.وأشار الشمري إلى أن هذه الخطوة تُعد مبادرة إيجابية جديدة تعكس نوايا الجانب الفلبيني لإنهاء الخلاف واستئناف العلاقات العمالية المقطوعة منذ نحو 8 أشهر تقريباً.كما دعا الحكومة ممثلة بالجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والداخلية، إلى استغلال هذه المبادرة من الجانب الفلبيني والبناء عليها، لما يصب في مصلحة شعبَي البلدين، في ظل ما يعانيه السوق حالياً من نقص حاد في العمالة المنزلية.ونبه أن العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق الكويتي يقدرن بنحو 200 ألف عاملة، بنسبة مئوية تشكّل 50 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد من مختلف الجنسيات.