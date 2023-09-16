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بعد مرور 5 أيام.. العثور على عائلة ناجية بالقرب من مسجد الصحابة في درنة

سيول درنة
سيول درنة
أ أ
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لم ينقطع أمل الليبيين في العثور على ناجين، رغم قساوة الكارثة التي حلت بمدينة درنة الليبية، حيث تم العثور على عائلة مكونة من 5 أفراد.

عائلة ناجية في درنة:

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وتداول نشطاء ليبيون على وسائل التواصل الاجتماعي نجاة عائلة بالكامل، حيث علق أحدهم : " الحمد لله.. فرحنا خبر العثور على عائلة ناجية في درنة بعد مرور 5 أيام على الفاجعة بالقرب من مسجد الصحابة المنطقة القريبة من مجرى الوادي".

مسجد الصحابة في درنة:


كما تداول نشطاء ليبيون مقطع فيديو مؤثر لأشهر مسجد في درنة، والذي بقي صامدا في وجه السيول والفيضانات التي دمرت المدينة.
وبحسب ما تم تداوله، فقد ظهر مسجد الصحابة الصامد أحد المعالم بدرنة بعد السيول التي احتاجت المدينة، وتم رفع الأذان فيه.
ويظهر المسجد كاملا لم يتعرض لشيء من الهدم أو الانهيار سوى دخول المياه إليه وغرق أرضية المسجد.

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