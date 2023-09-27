بعد كارثة "بركان تال".. زلزال بحري بقوة 6.6 يضرب الفلبين

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ضرب زلزال بحري قدرت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة دافاو أوكسيدنتال جنوبي الفلبين، اليوم الثلاثاء.





زلزال بحري في الفلبين: اضافة اعلان



ثوران بركان تال:



تحسن الرؤية:



وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الزلزال، الذي حدث عند الساعة 9:39 صباحا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 122 كيلومترا، وعلى بعد نحو 434 كيلومترا جنوب شرق جزيرة بالوت في ناحية سارانجاني.وأوضح أن الزلزال تكتوني المنشأ سيؤدي إلى حدوث هزات ارتدادية، لكنه لن يسبب أضرارا، مضيفا أنه لن يكون هناك تهديد للفلبين بحدوث مد بحري "تسونامي".يذكر أن أرخبيل الفلبين يشهد أنشطة زلزالية متكررة بسبب موقعه على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئوقبل أيام قال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" إن الضباب الدخاني البركاني الكثيف الذي كان يغطي بركان"تال" في "باتانجاس" منذ أيام، اختفى صباح السبت الماضي، لكنه حذر من استمرار تهديد البركان.وفي مقابلة مع قناة "دوبول بي" التلفزيونية، أشار مدير المعهد، تيريسيتو باكولكول إلى تحسن كبير في الرؤية حول البركان ، موضحًا أن الضباب الذي كان يغطي فوهته البركان تلاشى.وأضاف باكولكول، أن البركان سيكون مصدر تهديد متكرر، مؤكدًا أنه طالما ينفث ثاني أكسيد الكربون، فإن التهديد سيكون موجودا دائمًا.يذكر أن "تال" هو أحد أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين، وكانت آخر مرة ثار فيها مارس 2022، وآخر ثوران كبير كان في يناير 2020، ما أسفر عن نزوح أكثر من 376 ألف شخص.