بعد قصف مدفعي طال مواقعها.. مسيرات للدعم السريع تستهدف الجيش السوداني

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ردت قوات الدعم السريع في السودان بضربات مدفعية على مقر قيادة الجيش السوداني شرق العاصمة.

ووجهت أيضا ضربات بالطائرات المسيرة على تمركزات الجيش بمنطقة كرري شمال مدينة أم درمان. اضافة اعلان





ضربات للجيش السوداني:

ضربات مدفعية مكثفة



قوات الدعم السريع:



هجمات بالمسيرات

يأتي هذا بعدما نفّذ الجيش السوداني، أمس الجمعة، قصفا مدفعيا مكثّفا على المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث.ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن شهود عيان أن الجيش السوداني نفّذ ضربات مدفعية مكثفة في الساعات الأولى من صباح أمس على أحياء جنوب وشرق العاصمة الخرطوم التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع بشكل كبير.وتسيطر قوات الدعم على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم.كما شهدت أحياء العمدة وود نوباوي والشرفية والقماير والمسالمة وحي العرب، الواقعة في وسط مدينة أم درمان، اشتباكات عنيفة على الأرض استمرت حتى فجر اليوم.وأبلغ شهود عيان وكالة أنباء العالم العربي بأن الطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع شنت ضربات على مواقع وتمركزات الجيش في محلية كرري شمال مدينة أم درمان.وكانت منطقة الجرافة في كرري القريبة من منطقة وادي سيدنا العسكرية التي ينطلق منها طيران الجيش السوداني تعرضت يوم أمس إلى ضربات مدفعية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص ووقوع عدد من الجرحى.