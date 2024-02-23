بعد فيضانات الخمور.. شخص يريق 60 ألف لتر من النبيذ في هذه الدولة

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التقطت كاميرات المراقبة اقتحام شخص مجهول أحد مصانع الخمور، حيث قام يفتح صنابير خزانات النبيذ ليسكب محتواها في مستودع بمصنع للنبيذ بمدينة كاستريلو دي دويرو الإسبانية.



إراقة النبيذ في إسبانيا:

فيضانات من الخمور بالبرتغال:

أضرار الكحول:

2. أضرار الكحول على الكبد

3. أضرار الكحول الأخرى

وبحسب ما ذكرته " "أسوشيتد برس" فإن صاحب المعمل أعلن تكبده خسائر تقدر بأكثر من 2.5 مليون يورو، نتيجة تسرب 60 ألف لتر من النبيذ.أيضا أظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصا يرتدي ملابس فضفاضة ويقترب من الخزانات ويفتحها على الأرض ثم يلوذ بالفرار.وفي وقت سابق تدفق نهر من الخمر، عبر مدينة "ساو لورينكو دو بايرو" في البرتغال عندما انفجرت براميل تقطير سعتها 2.2 مليون لتر.وقامت إدارة الدفاع المدني حينها بوقف فيضان الخمور عن طريق وضع مصدات وحولته بعيداً عن النهر حتى يصب في أحد الحقول القريبة.تتعدد أضرار الكحول المترتبة على الجسم، ويكاد لا يخلو عضو من الإصابة بأثر سيئ لها أو أكثر:1. أضرار الكحول على الدماغإن الأشخاص الذين يشربون الكحول يكون حجم المخ لديهم أصغر، والنساء المدمنات على شرب المشروبات الكحولية يفقدن من كتلة الدماغ بوتيرة مضاعفة عن تلك التي لدى الرجال المدمنين على الكحول، وبصفة عامة فإن حجم الدماغ يرتبط بالقدرة على التحليل.كما أن استهلاك الكحول من قبل الآباء والأمهات يعيق تطور أدمغة أطفال المدمنين على الكحول، فقد وُجد أن الأشخاص المدمنين على الكحول الذين يكون لديهم تاريخ عائلي من الإدمان على الكحول أو كثرة الشرب يكون حجم الدماغ لديهم أصغر.خلايا الكبد غير قادرة على تجديد نفسها، وقد يحتاج إلى فترات طويلة لتطوير خلايا جديدة، وفي كل مرة تعمل فيها خلايا الكبد على ترشيح الكحول يتم موت عدد منها، فإساءة استخدام الكحول ولفترة طويلة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في الكبد.إن استهلاك الكحول على المدى القصير يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل، مثل:1ـ الغثيان.2ـ تضرر التناسق وقدرة رد الفعل.3ـ عدم وضوح الرؤية.4ـ ثقل اللسان.5ـ التقيؤ.6ـ الصداع.7ـ فقدان الوعي.