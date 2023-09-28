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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد فاجعة قاعة الأفراح.. أول فيديو لكارثة التسمم الجديدة بالعراق

2023-09-28_01-06-23
حادث تسمم
أ أ
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تداول ناشطون أول فيديو من داخل المستشفى بعد تسمم 100 أشخاص في حفل زفاف بالعراق.

نقل المصابين للمستشفيات:اضافة اعلان


ويظهر الفيديو تواجد العديد من الأشخاص داخل المستشفى يعانون من حالات تسمم شديدة.

ونقل المصابون إلى المستشفيات بعد تقديم وجبات فاسدة لهم في قاعدة الأفراح.

حالات التسمم:


وتعرض 100 شخص للتسمم خلال حفل زفاف في بلدة الحويجة غرب كركوك العراقية بعد تقديم طعام للمعازيم تبيّن أنه فاسد.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى وذلك بعد أقل من 24 ساعة من حادثة العرس الذي احترق فيه أكثر من 120 شخصا في نينوى.

وأظهرت مجموعة صور متداولة لحظة نقل المعازيم إلى المستشفيات بعد تعرضهم لحالة التسمم.

حريق قاعة الحمدانية:


وكانت مواقع إخبارية قد تداولت مقاطع فيديو لحادث اندلاع النيران الذي وقع في قاعة أفراح في العراق.

وظهرت النيران تتساقط على المعازيم الذين بدأوا الفرار في كل مكان في الوقت الذي هرع فيه العروسان إلى الخارج.

وكشفت الحصيلة الأولية للحادثة عن وفاة 9 حالات و62 مصاباً .

فيما أظهر مقطع فيديو آخر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ الحضور من بين النيران التي اشتعلت بصالة الأفراح.

وأضاف مصدر أمني أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً الى "تسجيل وفيات وإصابات داخل القاعة التي كانت تضم اكثر من ألف شخص". 

يأتي ذلك فيما تداولت أنباء عن وفاة 60 شخص حرقاً وتم استنفار سيارات الدفاع المدني والإسعاف لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.

 

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