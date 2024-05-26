بعد صدور أصوات غريبة أرعبت الطالبات.. جامعة نزوى بسلطنة عمان تكشف مفاجأة

أ أ

كشفت جامعة نزوى في سلطنة عمان من خلال بيان رسمي، عن حقيقة الأصوات الغامضة التي أثارت ذعرًا في سكن مخصص للطالبات بعد جدل واسع حول مصدر الصوت.



مصدر الأصوات الغريبة بجامعة نزوى:



أصوات غريبة في جامعة نزوى:



تصاعد أدخنة من حفرة بسلطنة عمان:



وأثار مقطع فيديو متداول من داخل السكن الجامعي للطالبات جدلا واسعا عبر مواقع التواصل ، بعد سماع صوت غريب فيه .وقالت الجامعة في البيان : إنه فور تلقي بلاغا من مشرفات الوحدة السكنية بصدور أصوات غريبة من أحد الممرات بالوحدة ، تم إجراء التحري عن مصدر الصوت وتبين أنه مفتعل وناتج عن تصرف سلوكي فردي .وقبل أيام وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أصواتا غريبة تخرج من جامعة نزوى في سلطنة عمان.ووثق الفيديو المتداول أصواتا غريبة مثل الصراخ وترديد لكلام غير مفهوم، وتظهر ليلاً في مساكن الطالبات بالجامعة.فيما اتخذت الجامعة بالتعاون مع الشرطة إجراءات لتحديد مصدر الأصوات الغريبة التي تظهر ليلاً في مساكن الطالبات بالجامعة.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عُمانية، مشهدا غريبا لتصاعد أدخنة من حفرة في منطقة نائية بالبلاد.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، حفرة غريبة يطلع منها دخان وردي في ولاية سمائل".كما علق أحد النشطاء على المشهد الغريب بقوله :"سبحان الله.. هذا الدخان ولونه إيش يعني".