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بعد دهس 20 طالبا في البصرة.. واقعة جديدة لشاحنة وقود تدهس 19 بمدينة عربية

دهس أسوان
دهس
أ أ
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لم تمض ساعات على واقعة دهس طلاب أمام مدرستهم في محافظة البصرة العراقية، حتى شهدت مصر واقعة مماثلة في محافظة أسوان جنوب البلاد.

شاحنة وقود تدهس أشخاصا بأسوان:

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وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرون ممن جرى حصرهم حتى الآن، دهستهم سيارة نقل مواد بترولية بأسوان، وجارى نقل المصابين إلى مستشفيات أسوان.
ونقلت عن شهود عيان أن السيارة جاءت بكامل سرعتها ودهست عدد من التكاتك واقتحمت مقهى ودهست رواده، حيث أفاد مصدر بإسعاف أسوان أنه جرى نقل 20حالة من بينهم شخص متوفي.

دهس 20 طالبا في البصرة:


وأمس أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنه تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد، قام بدهس 20 تلميذاً بينهم 6 وفيات في محافظة البصرة.
ووفق الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة.
وكان مقطع فيديو، قد وثق لحظة دهس 20 طالبا قرب مدرسة في البصرة، مما أدى إلى مقتل 6 تلاميذ وإصابة 14 آخرين.
ونقلت صحيفة "السومرية" العراقية عن والد عدد من الضحايا قوله :"أنه لا يوجد أي جسر لعبور الطلاب ولا يوجد مرور"، مضيفاً "نحن من نلجأ لعبور الطلاب الى المدرسة".

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