بعد تكرار واقعة المصحف .. احتراق مسجد بالكامل في السويد

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وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال مسجد في السويد، فيما لم يعرف بعد سبب الحادث.





احتراق المسجد بالكامل:

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أعمال شغب





واندلعت الاضطرابات بعد أن أشعل الناشط العراقي المناهض للإسلام سلوان موميكا، النار في نسخة من المصحف.





وقالت الشرطة إنها اعتقلت 10 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام في مدينة مالمو جنوب السويد.









ووقع الحادث ظهر يوم الأحد في الساحة الرئيسية لمنطقة فارنهيمستورجيت في مدينة مالمو، إذ أشعل الناشط العراقي موميكا النار في المصحف.







التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق! حريق - ظهر اليوم - في مسجد إسكليستونا الكبير في #السويد أتى على المسجد كله..التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق! pic.twitter.com/LR52xa4U8C September 25, 2023 وشهدت أعمال الشغب إضرام النيران في عدد من المركبات، إذ تجمع نحو مئة شخص في تظاهرة احتجاجية على حرق المصحف.ووقع الحادث ظهر يوم الأحد في الساحة الرئيسية لمنطقة فارنهيمستورجيت في مدينة مالمو، إذ أشعل الناشط العراقي موميكا النار في المصحف.

وأظهر الفيديو الحريق وهو يلتهم أجزاء كبيرة من المسجد المتواجد في إسكليستونا.يأتي هذا بينما أحرق متطرفا القرآن الكريم منذ أيام وهو ما أثار موجة استهجان شديدة ضده.وقبل أيام ألقت السلطات السويدية القبض على ثلاثة رجال بعد اندلاع أعمال شغب وصفت بـ"العنيفة" حدثت بعد حرق المصحف في البلاد.