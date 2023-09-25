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بعد تكرار واقعة المصحف .. احتراق مسجد بالكامل في السويد

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الحريق
أ أ
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وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال مسجد في السويد، فيما لم يعرف بعد سبب الحادث.

احتراق المسجد بالكامل:



وأظهر الفيديو الحريق وهو يلتهم أجزاء كبيرة من المسجد المتواجد في إسكليستونا.اضافة اعلان

يأتي هذا بينما أحرق متطرفا القرآن الكريم منذ أيام وهو ما أثار موجة استهجان شديدة ضده.

أعمال شغب



وقبل أيام ألقت السلطات السويدية القبض على ثلاثة رجال بعد اندلاع أعمال شغب وصفت بـ"العنيفة" حدثت بعد حرق المصحف في البلاد.

واندلعت الاضطرابات بعد أن أشعل الناشط العراقي المناهض للإسلام سلوان موميكا، النار في نسخة من المصحف.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 10 أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام في مدينة مالمو جنوب السويد.

وشهدت أعمال الشغب إضرام النيران في عدد من المركبات، إذ تجمع نحو مئة شخص في تظاهرة احتجاجية على حرق المصحف.

ووقع الحادث ظهر يوم الأحد في الساحة الرئيسية لمنطقة فارنهيمستورجيت في مدينة مالمو، إذ أشعل الناشط العراقي موميكا النار في المصحف.

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