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بعد تسهيلات المملكة.. سفير فرنسا يؤكد:نقل معظم شركات بلاده إلى الرياض

السفير الفرنسي
السفير الفرنسي في المملكة
أ أ
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أكد لودوفيك بويّ، سفير فرنسا في المملكة، أن معظم الشركات الفرنسية نقلت مقاراتها الإقليمية إلى الرياض، عقب التسهيلات المقدمة، لتتنافس على المناقصات والعقود الحكومية.اضافة اعلان

175 شركة فرنسية نقلت مقاراتها للمملكة

وقال إن 175 شركة فرنسية تعمل في المملكة، وتوظف كوادر بشرية وطنية، بلغت أكثر من 13.3 ألف مواطن سعودي، وفقا لـ "الاقتصادية".
وأكد أن المملكة ليست دولة متخصصة في إنتاج النفط والغاز فحسب، بل تجاوزت إلى إنتاج أنواع من الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين، وذلك بحكم خبرتها في هذا الحقل.

الحوافز جعلت المملكة محط أنظار المستثمرين

يأتي ذلك بعد إطلاق "حملة فرصة من العمر" في "دار فرنسا" في الرياض، بحضور مجموعة من رجال الأعمال السعوديين ومستثمرين أجانب ومديري شركات فرنسية في قطاعات مختلفة.
فيما أكد أن الحوافز التي قدمتها الجهات الرسمية، ممثلة في وزارة الاستثمار، جعلت السعودية محط أنظار كثير من الشركات والمستثمرين الأجانب؛ ما أوجد تنافسا قويا في السوق السعودية.

المملكة شريك إستراتيجي لفرنسا

وأوضح لودوفيك بويّ، أن هذا التوجه يأتي في إطار وأبعاد ومفاهيم اقتصادية ذات أهداف اقتصادية، حيث تشكل هذه الحملة فرصة للتذكير باستقطاب فرنسا في جميع المجالات.
وقال السفير إن المملكة شريك إستراتيجي لفرنسا، وتعد أرضا خصبة للمشاريع الاقتصادية والحيوية في كافة القطاعات ذات العائد الاقتصادي.

الشركات الفرنسية ثالثا أكبر المستثمرين الأجانب

وأضاف، شهدت شراكتنا الإستراتيجية تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، ونحن نسعى دائما إلى تعزيزها أكثر فأكثر للوصول إلى أهدافنا المشتركة.
وأفاد بأن الشراكة بين البلدين بالغة الأهمية، حيث تعد الشركات الفرنسية في السعودية، ثالث أكبر المستثمرين الأجانب في قطاعات محلية، مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، وغيرها.

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