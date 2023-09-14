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بعد انهيار 50 منزلا بسبب الأمطار.. ضربة جوية تنهي حياة 40 شخصا في السودان

ضربة جوية
ضربة جوية
أ أ
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أعلنت وزارة الصحة السودانية أمس الأربعاء، أن ما لا يقل عن 40 شخصا لقوا حتفهم في ضربة جوية في إقليم دارفور، غرب السودان.

ضربة جوية في إقليم دارفور:

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وأوضحت وزارة الصحة في الخرطوم عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن الهجوم وقع في سوق في مدينة نيالا.
وكان هذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية.
يذكر أنه خلال نهاية الأسبوع، قتل 50 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 140 آخرين في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة الفاشر في دارفور.

انهيار 50 منزلا :


وفي ظل الكوارث والأزمات التي تمر بها البلاد، انهار نحو 50 منزلا بالكامل، في منطقة قدو بولاية نهر النيل شمالي السودان، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.
وذكر موقع "سودان تربيون" أمس  الأربعاء، أن قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل قالت إن أمطارا غزيرة تساقطت بمدينتي عطيرة والدامر أدت في وقت سابق إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينما تهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد الأراضي الزراعية والمساكن.

المياه تغمر الشوارع:


وأفاد الموقع بأن مدينتي عطبرة والدامر شهدتا أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات الليلة الماضية.
كما نوّه أن قوات الدفاع المدني تعمل حاليا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار، وذلك بعد أن تمكنت من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.

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