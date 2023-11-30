بعد الصين .. الالتهاب الرئوي يتفشى في دولة أوروبية

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كشف خبراء الصحة الهولنديون أن عددا كبيرا من الأطفال أصيبوا بالالتهاب الرئوى منذ أن بدأت المعدلات في الارتفاع في أغسطس، ومعظم الحالات بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً. اضافة اعلان





مجموعة الالتهاب الرئوي:





المعهد الهولندي:



يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الصين أيضا مجموعة الالتهاب الرئوي "الغامضة" الخاصة بها، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن المستشفيات "مكتظة بالأطفال المرضى".وقال المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحية (NIVEL) إن عددًا أكبر من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي كانوا يزورون طبيبهم العام منذ أغسطس، عادةً ما يحدث المرض — التهاب الرئتين — بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية ويتحسن خلال أسبوعين، السعال وضيق التنفس والحمى هي علامات واضحة.ومع ذلك، يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بتوعك شديد، خاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والرضع والأطفال الصغار والذين يعانون من أمراض الرئة.وفي الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، تظهر بيانات المعهد الهولندي لأبحاث الخدمات الصحيةNIVEL أن 103 لكل 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وفي ذروة العام الماضي، كان هناك 58 حالة فقط لكل 100 ألف.وقالت صحيفة ديلى ميل، تواجه هولندا حاليًا زيادة في حالات الأنفلونزا وكورونا وحالات الفيروس المخلوى التنفسي RSV موضحة، إن جميع الفيروسات الثلاثة يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوين مضيفة، إنه يبدو أيضًا أن انتشار الامراض التنفسية تسبق الصين، والتي لم يتم الإبلاغ عن تزايدها حتى نوفمبر.