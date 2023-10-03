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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد التسريب.. حبس سفيرة دولة عربية في بلجيكا

النائب العام الليبي
النائب العام الليبي
أ أ
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قررت النيابة العامة الليبية اليوم الثلاثاء، حبس سفيرة بلادها لدى بلجيكا أمل الجراري، "احتياطيا على ذمة التحقيق"، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.اضافة اعلان

حبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا

وأمر النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تأكده من تورطها ومخالفتها للإجراءات، وتعمدها الإسهام في واقعة تحقيق منافع غير مشروعة والاستيلاء على المال العام، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة الليبية.
وأكد البيان أن "النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".

إساءة العمل الإداري والمالي

وأوضح أن "المحامي العام، بمكتب النائب العام، تصدى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقرت لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".

وأضاف البيان أنه "بفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها، أمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق، ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة".

إنهاء إعارة السفيرة

كما قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق، إنهاء إعارة السفيرة أمل  الجراري، للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.

ويأتي ذلك على خلفية اتهام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا في قضية فساد مالي، إثر تسريب صوتي للسفيرة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، رافقه جدل واسع ومطالبات بفتح تحقيق ضدها بشبهة اختلاس المال العام.

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