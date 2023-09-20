بعد الأردن .. زلزال جديد يضرب سواحل دولة عربية

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كشف المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن زلزالا بقوة 3.8 درجة ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين في تونس اليوم الأربعاء.





لا قتلى أو مصابين





وكانت تونس قد شهدت حادثاً غير معتاد في البلاد، حيث فوجئ الناس، فجر اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء البلاد.





وغرقت 24 ولاية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب في الظلام.

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وحتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.

هزة أرضية تضرب سواحل منطقة طبرق:

في وقت سابق، كشفت وسائل إعلام مصرية وليبية، صباح اليوم الأربعاء، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر غرب مصر، كما ضربت سواحل منطقة طبرق شرق ليبيا.







وأوضحت وسائل إعلام ليبية، أن الهزة الأرضية ضربت سواحل منطقة طبرق شرق البلاد، صباح اليوم، دون تقارير عن خسائر، وذلك بعد مرور 10 أيام على كارثة درنة وما دمره إعصار دانيال والفيضانات بالمدينة.







هزة أرضية بقوة 4.53 درجة تضرب غرب مصر:

في الوقت نفسه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر.





وبيّن حسب "اليوم السابع"، أن الهزة كانت على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.



وأشار إلى أن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كم، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالاً، وخط طول 24.79 درجة شرقًا.





فيما أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة، أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.