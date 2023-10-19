بعد أمريكا.. بريطانيا تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان بشكل عاجل

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باتت وتيرة الأحداث السياسية والعسكرية سريعة ومتلاحقة في العديد من البلدان بسبب ما يحدث من هجوم على المدنيين في قطاع غزة.





بريطانيا تحذر مواطنيها في لبنان: اضافة اعلان



وفي سلسلة هذه الوتيرة، أصدرت السفارة البريطانية في بيروت، اليوم الخميس، تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.كما طلبت منهم المغادرة فورا، مع تصاعد الأحداث في الجنوب، على خلفية الحرب بين دولة الاحتلال وغزة.وقالت السفارة في منشور على منصة "إكس"، "النصيحة الآن هي عدم السفر إلى لبنان".وأكدت أن الأحداث في لبنان تتسارع، ومن المحتمل أن يتدهور الوضع بسرعة ودون سابق إنذار.أيضا أشارت إلى أن الرحلات التجارية إلى خارج لبنان يمكن أن تتعطل بشدة أو يتم إلغاؤها في غضون مهلة قصيرة، وقد يتم إغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد.وتابعت: "إذا كنتم بالفعل في لبنان، فإننا نحثكم على المغادرة الآن، مع توفر الرحلات التجارية".ونوهت في بيانها: "إذا كنت مواطنا بريطانيا في لبنان، فيرجى تسجيل حضورك والذي يتضمن تسجيل معلومات الاتصال الخاصة بك".ووجهت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) نصيحة "بعدم السفر إلى لبنان بسبب المخاطر" المرتبطة بالحرب بين دولة الاحتلال وغزة.يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد دعت مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر مع إجلاء البعض منهم ومغادرة لبنان، بسبب الأحداث الجارية.