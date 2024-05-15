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بعد أداء الحكومة للقسم.. أمير الكويت: سنواصل السير في سبل الإصلاح

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أمير الكويت
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أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت - بعد أداء الحكومة الجديدة القسم، اليوم "الأربعاء" - البدء بمرحلة جديدة عنوانها "الإصلاح والتطوير".اضافة اعلان

أمير الكويت: سنواصل السير في سبل الإصلاح

وحسب "العربية"، فقد طالب أمير الكويت الحكومة الجديدة، بضرورة مراعاة الشفافية والمحافظة على المال العام، والإسراع في تنفيذ مشاريع تنموية طال انتظارها. 
وشدد على محاسبة من يقصر في أداء عمله، في سبيل تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل، مطالبًا بتحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع.
وطالب أمير الكويت بترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة الوطن وتحقق مصالح أبنائه، مع مراعاة الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية، والالتزام بأحكام الدستور التي تحكم العلاقة بينهما.

رئيس الوزراء: الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة

من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، أن الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت تموج بالتحديات والتطلعات.
وفي كتاب تشكيل الوزارة الجديدة الذي رفعه إلى أمير البلاد أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المرحلة تتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل الكويت وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيها.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل قد أصدر اليوم مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، تضم 13 وزيراً.

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الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

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