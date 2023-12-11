بعثة دبلوماسية مفاجئة من الفلبين للكويت.. ماذا عن مصير أزمة العمالة المنزلية؟

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أفادت صحف كويتية أن بعثة دبلوماسية رفيعة المستوى، من وزارة العمال المهاجرين ووزارة الخارجية الفلبينيتان، ستصل إلى البلاد غداً.





بعثة دبلوماسية فلبينية بالكويت: اضافة اعلان



وبحسب ما ذكرته صحيفة"الجريدة"، فإن البعثة تعمل على استئناف المحادثات مع نظرائهم الكويتيين لحل المأزق بشأن الحظر على نشر العمال الفلبينيين الذي فرضته الكويت في وقت سابق.ونقلت عن مصادر دبلوماسية، أن الوفد يترأسه وكيل وزارة العمال المهاجرين ووكيل وزارة الخارجية الفلبينية، منوهة أن هذا الوفد يأتي بناء على دعوة من وزارة الخارجية الكويتية لإجراء مناقشات رفيعة المستوى لرفع هذا الحظر الذي فرضته الكويت في مايو الماضي.كما أشارت إلى أن زيارة الوفد التي ستبدأ غداً، وستستمر حتى 14 من الشهر الجاري.من جهته قال خبير الهجرة إن الوفد الفلبيني سيتفاوض حول اتفاقية العمل الثنائية المنقحة لعمال الخدمة المنزلية وحل المشاكل الحالية في مراكز الرعاية الاجتماعية.يذكر أن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور كان قد أعلن في 21 أكتوبر الماضي، عن رفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت "قريبا".وأوضح حينها ، أنه ناقش على هامش قمة رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض أخيرا، العلاقات بين الكويت والفلبين.