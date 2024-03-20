. بشكل كامل.. دولة تغلق أقسام ولادة الأطفال لهذا السبب

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أغلقت العديد من المستشفيات في الصين أقسام التوليد هذا العام، مع تحذير خبراء من «نقص خدمات التوليد»، بسبب انخفاض الطلب، وسط تراجع قياسي في الولادات الجديدة.



إغلاق أقسام التوليد



وأوضحت صحيفة ديلي إيكونوميك نيوز الصينية، التي تدعمها الدولة، في خبر نقلته «رويترز» إن مستشفيات في أقاليم مختلفة، منها تشجيانغ في الشرق وجيانغشي في الجنوب، أعلنت خلال الشهرين الماضيين إغلاق أقسام التوليد بها.وفي التفاصيل، أوضح مستشفى الشعب الخامس بمدينة قوانتشو في جيانغشي، في حسابه على «وي تشات»، بأنه علق خدمات قسم التوليد اعتبارا من 11 الجاري. وأعلن مستشفى جيانغشان للطب التقليدي في تشجيانغ أن خدمات قسم التوليد توقفت اعتبارا من الأول من فبراير الماضي.ويأتي هذا في وقت يكافح صناع السياسة الصينيون لتعزيز رغبة الأزواج الشبان في إنجاب الأطفال، بينما تواجه البلاد مشكلة ديموغرافية متنامية في مجتمع تزيد به نسبة كبار السن بسرعة.