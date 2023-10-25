بشكل رسمي.. "بايدن" يهدد المرشد الإيراني: كن مستعدا

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هدد الرئيس الأمريكي بايدن إيران بشكل رسمي من التعرض للقوات الأمريكية التي تتواجد في الشرق الأوسط.





تهديد مستمر:



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مراكز التكنولوجيا:



طائرة مسيرة:



المقاومة الإسلامية:



ارتفاع أعداد الشهداء:



استشهاد 2055 طفلًا و1019 سيدة



انتشال 150 شهيدًا من عدة منازل



إصابة العشرات في قصف مكثف متواصل



اعتقال 1215 فلسطينيًّا في الضفة الغربية







الرئيس الأمريكي بايدن يهدد إيران بشكل رسمي: أحذّر (آية الله) بأنه إذا واصل التحرك ضد قواتنا فإننا سنرد، وعليك أن تكون مستعد، هذا لا علاقة له بإسرائيل. عاجل…الرئيس الأمريكي بايدن يهدد إيران بشكل رسمي: أحذّر (آية الله) بأنه إذا واصل التحرك ضد قواتنا فإننا سنرد، وعليك أن تكون مستعد، هذا لا علاقة له بإسرائيل. pic.twitter.com/nMFaxDcAQ7 October 25, 2023

وقال "بايدن" في مقطع فيديو: إذا واصل الرئيس الإيراني التحرك ضد قواتنا فإننا سنرد، متابعا: "عليك أن تكون مستعدا هذا لا علاقة له بدولة الاحتلال".في وقت سابق أعتذر الرئيس الأمريكي "بايدن" بشكل مفاجئ أثناء ظهوره في مؤتمر صحفي معلنا ذهابه إلى غرفة العمليات لأمر مهم.وكان بايدن في الأساس يتحدث عن الاقتصاد واستثمارات مراكز التكنولوجيا لكنه حول الحديث بشكل مفاجئ بعدما وصلته الأخبار.وأضاف: "أعتذر عن الحديث ، سأذهب إلى غرفة العمليات بشأن قضية أخرى يجب أن أتعامل معها".في سياق متصل، نفل مراسل قناة "الميادين" نبأ من سوريا أكد فيه استهداف القوات الأميركية في حقل العمر والشدادي بطائرات مسيّرة.يأتي ذلك فيما أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدتين للاحتلال الأمريكي في سوريا هما "حقل العمر" و"الشدادي" بواسطة طائرات مسيّرة أصابت أهدافها بشكل مباشر.في وقت سابق، ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة إلى 5087 شهيدًا.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن من بين الشهداء 2055 طفلًا، و1019 سيدة، و207 مسنين، إضافة إلى إصابة 15272 بجروح.من جانبها ذكرت مستشفيات قطاع غزة، أن طواقمها انتشلت 150 شهيدًا من عدة منازل تعرضت للقصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة في مدينة غزة، مشيرة إلى أن 830 طفلًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، نتيجة القصف الصهيوني، وبات من الصعب انتشالهم مع نفاذ الوقود، في ظل استمرار منع إدخال الوقود وأهم مقومات الحياة لقطاع غزة.وفي تطور لاحق أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 18 فلسطينيًّا على الأقل وإصابة العشرات، في قصف من قبل دولة الاحتلال استهدف عدة منازل في حيّي السعودي والجنينة برفح جنوب قطاع غزة.اعتقلت قوات الاحتلال 1215 فلسطينيًّا، منذ السابع من أكتوبر الجاري، خلال حملة مداهمات مستمرة كان آخرها اعتقال 84 فلسطينيًّا اليوم.وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 6500 أسيرًا، يعيشون ظروف اعتقال قاسية بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، في انتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية، يضاف لذلك الاقتحامات المستمرة لأقسام المعتقلات، والاعتداء على الأسرى بالضرب، لافتةً الانتباه لارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات داخل معتقلات الاحتلال إلى 50 أسيرة.