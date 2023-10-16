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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لمعتمري هذه الدولة.. خفض رسوم التأمين الصحي لـ 88 ريالا

العمرة
ارشيفية
أ أ
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قدمت وزارة الحج والعمرة عدة تسهيلات للمعتمرين القادمين من الجمهورية التركية.

المعتمرين القادمين من تركيا:

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وقالت الوزارة على حسابها على منصة "إكس" :" من الجمهوريّة التركيّة إلى مكة المكرّمة، بكلّ يسرٍ وسهولة" وأعلنت عن التسهيلات والتي جاءت كالآتي:

1-إتاحة العمرة بكافة أنواع تأشيرات الدخول.

2- إصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا وحجز باقات العمرة عبر منصة"نسك".

3- تمديد تأشيرة العمرة من 30- 90 يوما.

4- خفض رسم التأمن الصحي من 235 ريالا إلى 88 ريالا.

المعتمرين من السودان:



كما أتاحت وزارة الحج والعمرة أيضا  للمعتمرين السودانيين، إمكانية القدوم لأداء العمرة من خلال شركات ومؤسسات العمرة السعودية المرخصة والوكلاء الخارجيين المعتمدين.
 
وقد أتاحت لهم حجز موعد أداء العمرة بعد إصدار التأشيرة من خلال تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا، وفق ما أفادت في حسابها عبر منصة "نسك".

وكانت الوزارة أطلقت في مايو الماضي، خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين" الذين تعسّرت عودتهم آنذاك، على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد"، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم.

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