بشرى سارة.. دولة أوروبية تُعلن إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول

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أعلن رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، خلال استقباله وفد قطاع الأعمال السعودي، إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول اعتبارًا من الأسبوع المقبل.





دولة أوروبية تُعلن إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول



رئيس ألبانيا: أعد مواطني المملكة بحراسة استثماراتهم



فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين في ألبانيا



جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الألباني الذي انعقد أمس بالعاصمة تيرانا، بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.وحسب "العربية" فقد شهد الملتقى توقيع اتحاد الغرف واتحاد غرف التجارة الألبانية اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي ألباني مشترك ليؤسس ذلك لشراكة اقتصادية جديدة بين البلدين.ودعا رئيس جمهورية ألبانيا، بيرم بيجاي، المستثمرين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من فرص وقوانين الاستثمار المحفزة، واعدًا بأنه سيكون الحارس والضامن الشخصي لاستثماراتهم في ألبانيا.وخلال كلمته قال رئيس اتحاد الغرف، حسن بن معجب الحويزي، إن إنشاء مجلس الأعمال السعودي الألباني سيشكل دفعة قوية للتجارة والاستثمار بين البلدين، داعيًا لدراسة أسباب ضعف التبادل التجاري ومعالجتها.وحضر الملتقى سفير المملكة لدى ألبانيا فيصل حفظي، ومن الجانب الألباني وزراء الاقتصاد وريادة الأعمال والزراعة.وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الألباني الدكتور عبدالرحمن المفرح، أن ألبانيا تتمتع بفرص استثمارية كبيرة يمكن للمستثمرين من أبناء المملكة الاستفادة منها عبر شراكات مع نظرائهم الألبانيين.وسلط الملتقى الضوء على الفرص وبيئة الاستثمار في كل من المملكة وجمهورية وألبانيا، وسط تقديم عروض "استثمر في السعودية" من وزارة الاستثمار، و"صنع في السعودية" من هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب عرض عن خدمات بنك التصدير والاستيراد.