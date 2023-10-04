بشرى سارة.. اعتماد التأشيرة الخليجية الموحدة قريبا

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أعلن الدكتور سعيد بن سلطان المشرفي المدير العام المساعد للمشاريع وتطوير المنتج بوزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، أنه تم الاعتماد الأولي بخصوص التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. اضافة اعلان





تأشيرة سياحية خليجية موحدة:



وبحسب صحيفة "رصد" العمانية فقد أكد أثناء حلقات العمل الترويجية المتنقلة التي تنظمها وزارة التراث والسياحة العمانية في الكويت، أنه سيتم إعلانها قريباً.ويأتي هذا ضمن التعريف بالمقومات التراثية والسياحية لسلطنة عمان وترويجها في السوق الخليجية واستقطاب المزيد من السياح من السوق الخليجي.وتابع : تستمر حلقات العمل حتى 5 أكتوبر الجاري، متنقلة في أربع دول خليجية (دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة).كما نوه المشرفي أيضا خلال في لقاء مع إذاعة "الوصال" المحلية على هامش الفعاليات، أن سلطنة عمان والدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون ينظرون إلى هذا اللقاء كنقطة محورية يتم من خلالها إعداد برنامج متكامل للإستراتيجية الخليجية للسياحة التي تم اعتماد إطارها 2023 -2030.