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بسبب أحداث البحر الأحمر.. دولة خليجية تتجه لوقف تصدير المواشي الحية

مواشي
مواشي
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تتجه الكويت إلى إصدار قرار بوقف تصدير المواشي الحية، وذلك بعد التطورات الأخيرة في البحر الأحمر.

وقف تصدير المواشي من الكويت إلى الخارجاضافة اعلان

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن مصادر "مسؤولة"، أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان يتجه لإصدار قرار يقضي بمنع تصدير المواشي الحية من الكويت إلى الخارج.
وحسب الصحيفة ، أشارت المصادر إلى أن القرار سيشمل المواشي المستوردة أو المحلية، وذلك كإجراء احترازي لإعادة ضبط استقرار السوق المحلي من هذه السلعة الرئيسية مقابل تطورات البحر الأحمر.

وقالت المصادر إن القرار في الغالب لن يحدد وقتا معينا لانتهاء سريان منع التصدير، حيث سيكون مرتبطا على الأرجح بتحقق الوزارة من وفرة المواشي الحية بالسوق واعتدال أسعارها، والاطمئنان إلى عدم تأثر تدفقات الكويت من هذه السلعة الرئيسية بأحداث البحر الأحمر.

احتياجات الكويت من الأغنام

ولفتت المصادر إلى ان الكويت استوردت في شهر ديسمبر الماضي نحو 95 ألف رأس من المواشي الحية، علماً أن احتياجات الكويت من الأغنام فقط تقارب مليون رأس سنوياً، ونحو 12 ألف رأس من العجول، مشيرة إلى أن الكمية التي استوردتها الكويت من هذه السلعة تكفي لاستهلاك السوق المحلي وتفيض للتصدير، إلا أنه نظراً للحفاظ على الأمن الغذائي كان التوجه لوقف التصدير في الفترة الحالية.

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