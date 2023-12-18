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بريتش بتروليوم تعلق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

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ناقلات النفط بباب المندب
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أعلنت شركة بريتش بتروليوم أنها قررت التعليق المؤقت لجميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر.

حادث جديد جنوب ميناء المخا اليمنياضافة اعلان

يأتي هذا عقب إعلان هيئة بحرية بريطانية وقوع حادث جديد على بعد 24 ميلا  جنوب ميناء المخا اليمني في محيط باب المندب.

هجوم على ناقلة كيماويات تابعة لشركة نرويجية

وأكدت شركة نرويجية أن ناقلة كيماويات تابعة لها أصيبت بـ "جسم غير محدد" في هجوم بالبحر الأحمر.
وحسب "العربية"، فقد كشف مسؤولون أمريكيون أن المدمرة "كارني" استجابت لنداء استغاثة من السفينة أتلانتيك بالبحر الأحمر، مؤكدين أن السفينة "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في البحر الأحمر بمقذوفات من اليمن.

إصابة سفينتين بالبحر الأحمر بصاروخين

ونقلت عن مصدر ملاحي يمني تأكيده إصابة سفينتين بالبحر الأحمر بصاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثي.
وذكرت "بلومبرج" نقلًا عن متحدث باسم الحوثيين استمرارهم في الهجمات حتى توقف دولة الاحتلال القتال في غزة.
وفي الفترة الماضية، شن الحوثيون عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، حيث كثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عدداً من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.

عاجل خطة أمريكية  لتأمين البحر الأحمر

يأتي هذا في وقت تدرس فيه  الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل عاجل خطة لتأمين البحر الأحمر، الذي يجب أن تمر عبره حوالي 12% من التجارة العالمية المنقولة بحرًا.

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