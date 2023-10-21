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صحيفة تواصل الالكترونية

بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

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نقلت وسائل إعلام عن مسؤول حدود فلسطيني أن شاحنات أممية دخلت من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح لجلب المساعدات.

دخول مساعدات عبر معبر رفح:


وأفادت وكالة أن 20 شاحنة مساعدات من المفترض أن تدخل عبر معبر رفح اليوم تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية.
وكانت مصادر أميركية،قد رجحت أمس الجمعة، فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة اليوم السبت.

ويأتي هذا، إن تم بالفعل، بعد أن أعلنت القاهرة، فجر أمس الأول الخميس، أنّ الرئيسين المصري عبد الفتّاح السيسي والأميركي جو بايدن اتّفقا خلال مكالمة هاتفية على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ولم يحدّد البيان المصري الخميس متى سيبدأ دخول المساعدات للقطاع، لكنّه أتى بعيد إعلان بايدن أنّ السيسي وافق على السماح بإدخال 20 شاحنة كدفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر رفح إلى القطاع المحاصر الذي يقطنه 2.4 مليون شخص.

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