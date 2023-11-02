بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو باتت معدودة

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في أول تصريح من نوعه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أيام رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو باتت معدودة.





أول تصريح من نوعه لبايدن

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خسائر فادحة

13 قتيلا من جنود الاحتلال في غزة:

وقال بايدن متحدثاً لكبار مساعديه: "يبدو أن أيام نتنياهو باتت معدودة".وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع كبار مساعديه احتمال أن تكون أيام نتنياهو السياسية معدودة.ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي بأن "توقعات الإدارة الأميركية ترجح بقاء نتنياهو في منصبه أشهرا أو ربما أيام.يأتي هذا بعد اعتراف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في قطاع غزة منذ أمس الأول.وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل 13 جندياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة في معارك في غزة.وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية بعد ساعات من الإعلان عن عدد القتلى : " حققنا الكثير من الإنجازات المهمة لكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا.. ونخوض حربا صعبة، وستكون طويلة".كما تعهد نتنياهو بمواصلة الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة رغم الخسائر المؤلمة في صفوف الجيش بعد 26 يوماً من القتال.