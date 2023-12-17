بالفيديو.. مشهد يحبس الأنفاس لحادث في مدينة ألعاب يابانية

أ أ
تحولت رحلة على
متن لعبة أفعوانية إلى كابوس لزوار مدينة ملاهٍي يابانية، بعدما تعطلت على ارتفاع
45 متراً، وبقيت مقلوبة رأساً على عقب.
تعطل لعبة
يابانية في الهواء على متنها 32 راكبًاوظل على متنها
32 راكباً يتدلون رأساً على عقب، بعد تعطل مقصورة سفينة الديناصورات الطائرة في
مدينة ملاهي «يونيفرسال ستوديوز» في أوساكا.
ويظهر الفيديو الإرتفاع الشاهق للعبة، واستمرار الركاب في أماكنهم، لا يمنعهم من السقوط إلا الأحزمة المربوطين بها، وفقا لـ "عكاظ".
فرق الإنقاذ
تسير بصعوبة على قضبان اللعبةوشوهد صعود فرق إنقاذ
على قضبان اللعبة يحاولون انقاذ الركاب، إلا أن الفيديو يظهر مدى الصعوبة التي
يواجهونها في السير على القضبان الحديدة في هذا الإرتفاع الشاهق.
استمرار تعطل اللعبة لوقت طويل، يهدد الكثير من الركاب، خاصة إذا كان منهم من يعاني أزمات صحية أو نفسية يمكن أن تتفاقم في هذا الوضع المقلوب.
خطورة الوضع
المقلوب للركاب أصحاب الأزماتولم يظهر في
الفيديو ما إذا كانت فرق الإنقاذ قد تمكنت من تحرير الركاب وإنزالهم من هذ الإرتفاع
الشاهق والوضع الصعب الذي يعيشه الركاب.
🎥فيديو | مشهد يحبس الأنفاس 😱— عكاظ (@OKAZ_online) December 17, 2023
على ارتفاع 45 متراً.. تحولت رحلة على متن لعبة أفعوانية إلى كابوس لزوار مدينة ملاهٍ يابانية 🎢🇯🇵، بعدما تعطلت وبقي 32 راكباً يتدلون رأساً على عقب بعد تعرض مقصورة سفينة الديناصورات الطائرة لخلل في مدينة ملاهي «يونيفرسال ستوديوز» في أوساكا.#عكاظ pic.twitter.com/KHz8D4KQxl
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)