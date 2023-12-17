بالفيديو.. مشهد يحبس الأنفاس لحادث في مدينة ألعاب يابانية

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تحولت رحلة على متن لعبة أفعوانية إلى كابوس لزوار مدينة ملاهٍي يابانية، بعدما تعطلت على ارتفاع 45 متراً، وبقيت مقلوبة رأساً على عقب. اضافة اعلان





تعطل لعبة يابانية في الهواء على متنها 32 راكبًا



فرق الإنقاذ تسير بصعوبة على قضبان اللعبة



خطورة الوضع المقلوب للركاب أصحاب الأزمات





على ارتفاع 45 متراً.. تحولت رحلة على متن لعبة أفعوانية إلى كابوس لزوار مدينة ملاهٍ يابانية 🎢🇯🇵، بعدما تعطلت وبقي 32 راكباً يتدلون رأساً على عقب بعد تعرض مقصورة سفينة الديناصورات الطائرة لخلل في مدينة ملاهي «يونيفرسال ستوديوز» في أوساكا.pic.twitter.com/KHz8D4KQxl 🎥فيديو | مشهد يحبس الأنفاس 😱على ارتفاع 45 متراً.. تحولت رحلة على متن لعبة أفعوانية إلى كابوس لزوار مدينة ملاهٍ يابانية 🎢🇯🇵، بعدما تعطلت وبقي 32 راكباً يتدلون رأساً على عقب بعد تعرض مقصورة سفينة الديناصورات الطائرة لخلل في مدينة ملاهي «يونيفرسال ستوديوز» في أوساكا. #عكاظ December 17, 2023



وظل على متنها 32 راكباً يتدلون رأساً على عقب، بعد تعطل مقصورة سفينة الديناصورات الطائرة في مدينة ملاهي «يونيفرسال ستوديوز» في أوساكا.ويظهر الفيديو الإرتفاع الشاهق للعبة، واستمرار الركاب في أماكنهم، لا يمنعهم من السقوط إلا الأحزمة المربوطين بها، وفقا لـ "عكاظ".وشوهد صعود فرق إنقاذ على قضبان اللعبة يحاولون انقاذ الركاب، إلا أن الفيديو يظهر مدى الصعوبة التي يواجهونها في السير على القضبان الحديدة في هذا الإرتفاع الشاهق.استمرار تعطل اللعبة لوقت طويل، يهدد الكثير من الركاب، خاصة إذا كان منهم من يعاني أزمات صحية أو نفسية يمكن أن تتفاقم في هذا الوضع المقلوب.ولم يظهر في الفيديو ما إذا كانت فرق الإنقاذ قد تمكنت من تحرير الركاب وإنزالهم من هذ الإرتفاع الشاهق والوضع الصعب الذي يعيشه الركاب.



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