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بالفيديو.. مشهد يحبس الأنفاس لحادث في مدينة ألعاب يابانية

حادث اليابان
حادث مدينة ألعاب يابانية
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تحولت رحلة على متن لعبة أفعوانية إلى كابوس لزوار مدينة ملاهٍي يابانية، بعدما تعطلت على ارتفاع 45 متراً، وبقيت مقلوبة رأساً على عقب.اضافة اعلان

تعطل لعبة يابانية في الهواء على متنها 32 راكبًا

وظل على متنها 32 راكباً يتدلون رأساً على عقب، بعد تعطل مقصورة سفينة الديناصورات الطائرة في مدينة ملاهي «يونيفرسال ستوديوز» في أوساكا.
ويظهر الفيديو الإرتفاع الشاهق للعبة، واستمرار الركاب في أماكنهم، لا يمنعهم من السقوط إلا الأحزمة المربوطين بها، وفقا لـ "عكاظ".

فرق الإنقاذ تسير بصعوبة على قضبان اللعبة

وشوهد صعود فرق إنقاذ على قضبان اللعبة يحاولون انقاذ الركاب، إلا أن الفيديو يظهر مدى الصعوبة التي يواجهونها في السير على القضبان الحديدة في هذا الإرتفاع الشاهق.
استمرار تعطل اللعبة لوقت طويل، يهدد الكثير من الركاب، خاصة إذا كان منهم من يعاني أزمات صحية أو نفسية يمكن أن تتفاقم في هذا الوضع المقلوب.

خطورة الوضع المقلوب للركاب أصحاب الأزمات

ولم يظهر في الفيديو ما إذا كانت فرق الإنقاذ قد تمكنت من تحرير الركاب وإنزالهم من هذ الإرتفاع الشاهق والوضع الصعب الذي يعيشه الركاب.


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