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بالفيديو.. كاميرون: ضربات الحوثيين ضرورية ومتناسبة وقانونية

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون
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وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن، ردًا على مليشيا الحوثيين عقب قيامهم بسلسلة من العمليات التي طالت سفنًا في البحر الأحمر.اضافة اعلان

ضربات الحوثيين ضرورية ومتناسبة وقانونية

وصرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، بأن الضربات الأمريكية البريطانية ضد جماعة الحوثي في اليمن بأنها "ضرورية ومتناسبة وقانونية".
وأكد كاميرون على أن "الضربات جاءت رسالة للحوثيين تقول بأن أفعالهم غير مقبولة". وفقًا لـ "العربية".

الدفاع عن النفس وعن حرية الملاحة

وأضاف بأن بلاده أعلنت أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية دفاعًا عن النفس ودفاعًا عن حرية الملاحة، مشددًا على أن "التصعيد الإقليمي سببه الحوثيون".
وقال كاميرون إنه اتصل بوزير الخارجية الإيراني لتحذيره بشأن خطورة التصعيد الحوثي.
وأشار بالقول: "سنقيّم ضرباتنا الأخيرة وهي تشكل رسالة واضحة للحوثيين بأن الهجمات لن تكون بلا رد".

ضرب 60 هدفًا في 16 موقعًا للحوثيين

من ناحيتها، قال القوات الجوية الأمريكية في بيان، إنها شنت ضربات ضد 60 هدفًا في 16 موقعًا تابعًا للحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع.

إطلاق 100 صاروخ ضد أهداف حوثية

وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات.

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