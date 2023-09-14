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بالفيديو.. ضبط أفراد أمن أمريكية يسرقون أمتعة المسافرين

مطارات
أمن المطارات في أمريكا
أ أ
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ضبطت كاميرات المراقبة عددا من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون أمتعة المسافرين في مطار ميامي الدولي بولاية كاليفورنيا.اضافة اعلان
ووقعت عمليات السرقة، كما أظهرت كاميرات المراقبة، أثناء إشراف عناصر الأمن على تفتيش أمتعة المسافرين، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.


اللقطات الصادمة

وقد وصفت الصحيفة ما سجلته الكاميرات بـ«اللقطات الصادمة»، فكيف يقدم مَن هم مكلفون بحفظ الأمن وأغراض المسافرين بسرقتها.
وقالت إن عنصرا أمنيا يبلغ من العمر 33 عاما وآخر يبلغ من العمر 20 عاما، عملا معا على سرقة أموال من حقائب المسافرين عند نقطة تفتيش في المطار بتاريخ 29 يونيو الماضي.


مكتب المدعي العام ينشر الفيديو

ونشر الفيديو مكتب المدعي العام في مقاطعة ميامي داد بولاية فلوريدا، ويظهر الفيديو أحد العنصرين الأمنيين وهو يعبث بإحدى الحقائب، قبل أن يبتعد عنها.
ويأتي العنصر الثاني ويسحب منها شيئا ويدسه في جيبه، وتبين أن ما تم سرقته عبارة عن نقود.


القبض على العنصرين

وألقت الشرطة القبض على العنصرين بالإضافة إلى عنصر ثالث في نفس الوكالة بتهمة سرقة 600 دولار من محفظة أحد المسافرين التي كانت موضوعة في حقيبته.

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