بالفيديو.. ضبط أفراد أمن أمريكية يسرقون أمتعة المسافرين

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ضبطت كاميرات المراقبة عددا من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون
أمتعة المسافرين في مطار ميامي الدولي بولاية كاليفورنيا.
ووقعت عمليات السرقة، كما أظهرت كاميرات المراقبة، أثناء إشراف عناصر الأمن على تفتيش أمتعة المسافرين، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقد وصفت الصحيفة ما سجلته الكاميرات بـ«اللقطات الصادمة»، فكيف يقدم مَن
هم مكلفون بحفظ الأمن وأغراض المسافرين بسرقتها.
اللقطات الصادمة
وقالت إن عنصرا أمنيا يبلغ من العمر 33 عاما وآخر يبلغ من العمر 20 عاما، عملا معا على سرقة أموال من حقائب المسافرين عند نقطة تفتيش في المطار بتاريخ 29 يونيو الماضي.
ونشر الفيديو مكتب المدعي العام في مقاطعة ميامي داد بولاية فلوريدا، ويظهر
الفيديو أحد العنصرين الأمنيين وهو يعبث بإحدى الحقائب، قبل أن يبتعد عنها.
مكتب المدعي العام ينشر الفيديو
ويأتي العنصر الثاني ويسحب منها شيئا ويدسه في جيبه، وتبين أن ما تم سرقته عبارة عن نقود.
وألقت الشرطة القبض على العنصرين بالإضافة إلى عنصر ثالث في نفس الوكالة
بتهمة سرقة 600 دولار من محفظة أحد المسافرين التي كانت موضوعة في حقيبته.
القبض على العنصرين
🎥#فيديو | ضبطت كاميرات المراقبة عددا من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون أمتعة المسافرين في #مطار_ميامي_الدولي بولاية #كاليفورنيا. (متداول)#عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/VCVT9jUr0K pic.twitter.com/9XnDggOPuR— عكاظ (@OKAZ_online) September 14, 2023