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صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. دبي تكشف تفاصيل أكبر عملية تهريب كبتاجون بالعالم

عملية ستورم
شرطة دبي وعملية "ستورم"
أ أ
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كشفت شرطة دبي، في مقطع فيديو نشرته اليوم، تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم.اضافة اعلان
وسبق وأعلن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن إحباط تهريب أكثر من 13 طنا من أقراص الكبتاغون المخدرة موزعة في 5 حاويات، موضحا أن قيمتها السوقية تجاوزت 3 مليارات درهم.


القبض على 6 عناصر متلبسين

وتمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على 6 من أفراد العصابة في حالة التلبس، وضبط 86 مليونا و20 ألف قرص كبتاغون، تزن 13 طنا و763 ألفا و200 كيلوغرام.
وجاء في الوثائقي أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاغون بطريقة مُبتكرة بداخل 651 بابا مصنوعا بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الجراليك والخشب غالي الثمن.


كشف طريقة إخفاء المواد المخدرة

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص وصولا إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب الإجرامية.
وقال الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن عملية "ستورم" تعتبر واحدة من أهم العمليات، التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأثمرت عن ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة.


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