بئر عمقها 23 مترا.. ريان جديد بدولة عربية

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واقعة جديدة في محافظة المنيا بصعيد مصر، أعادت للأذهان واقعة الطفل ريان المغربي، حيث سقط شاب في بئر عميقة بعد الإفطار في شهر رمضان.



ريان جديد في مصر:

تفاصيل الواقعة:

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، قد سقط عبد العزيز البالغ من العمر 35 عاما أول أمس الإثنين، ليجد نفسه داخل بئر عميق يصل إلى 23 مترا.وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد تم مد حبل وبه هاتف محمول للتواصل معه، إلا أنه بعد أن تم رفعه لخمس أمتار انقطع الحبل من جديد، ليعود إلى مكانه ليتم طلب المساعدة فى عملية الإنقاذ.وكانت الأجهزة الأمنية من أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، قد تلقت بلاغا، يفيد سقوط طه محمد عبد العزيز الذى يبلغ من العمر 35 عاما وهو متزوج لديه طفل صغير، فى بئر عمقه 23 مترا تحت الأرض.وأوضحت أن ذلك وقع أثناء إجراء مكالمة من تليفونه المحمول فى الليل، مما تسبب فى سقوطه داخل البئر، وهذا البئر ذو فتحة صغير وهو بئر مياه رى.وتجمع الأهالى حول مكان الواقعة وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الدفاع المدنى والوحدة المحلية لمكان الواقعة.أيضا دفعت الوحدة المحلية بعدد من اللوادر للمساعدة فى عمل حفائر حول البئر من أجل انتشال جثمانه من البئر.