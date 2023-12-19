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انهياء المنازل.. ارتفاع حصيلة زلزال الصين إلى 111 مع أضرار مادية جسيمة

زلزال
زلزال الصين
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم ليلة أمس إثر زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب البلاد.اضافة اعلان

الزلزال أسفر عن أضرار مادية جسيمة

وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية فإن الزلزال أسفر عن أضرار مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن.
كما دفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض تتواصل.

زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين

وكان زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين، وطُلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي طال مناطق في مقاطعتي جانسو وكينجهاي.

هزات ارتدادية والسكان يهرعون للشوارع

ووفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، فقد وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات على بعد حوالى مئة كلم جنوب غرب لانجشو، عاصمة مقاطعة جانسو وأعقبته هزات ارتدادية عدة، حيث سارع عدد كبير من السكان الى الشوارع.

الزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين

وفي أغسطس، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصًا وتسبب بانهيار عشرات المباني.

 

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