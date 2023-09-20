انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء تونس.. وبيان حكومي عاجل

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استيقظ الشعب التونسي، صباح اليوم الأربعاء، على حدث مفاجئ وغير معتاد، حيث انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وفي تمام الثانية من صباح اليوم، ولسبب غير واضح، أعلنت شركة الكهرباء الحكومية أن إمدادات الكهرباء انقطعت في أنحاء تونس لمدة ساعتين.





حريق بمحطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز



وزارة الداخلية: الوضع الأمني مستقر



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وبحسب وسائل محلية، فإن حريقًا نشب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برادس، وهرعت الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد.وكشفت وزارة الداخلية أن الوزير كمال الفقي توجه إلى محطة الكهرباء بمدينة رادس للتحقيق في أسباب انقطاع التيار، مشيرة إلى احتمالية حدوث انفجار في محطة رادس.ونقلت "سكاي نيوز"، عن مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد، وأن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية التونسية إن الوضع الأمني مستقر وأجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.وبينت أنه على إثر انقطاع التيار الكهربائي على عدد من مناطق الجمهورية فجر اليوم، فإنها تؤكد أن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام.وأكدت أنها تعمل على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة، حيث انتقل وزير الداخلية إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب وملابسات ما حدث.