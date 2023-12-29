انفجار مروع لشاحنة وقود يتسبب في مصرع العشرات بهذه الدولة

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انفجرت شاحنة لنقل الوقود وسط حشد من الناس في ليبيريا، وعلى إثر هذا الحادث لقي أكثر من أربعين شخصًا مصرعهم وأصيب عشرات بجروح.





مصرع العشرات في ليبيريا بسبب انفجار شاحنة وقود: اضافة اعلان



انفجار مماثل في لبنان :



ووقع الحادث في بلدة "توتوتا" على بعد 130 كيلومترًا شمال شرق العاصمة مونروفيا عندما خرجت الشاحنة عن الطريق وسقطت في حفرة قبل أن تنفجر.وقال المسؤول الطبي فرنسيس كاتيه إن أكثر من أربعين شخصًا توفوا حتى الآن وعولج عشرات الجرحى في مستشفيات في جميع أنحاء البلاد.في وقت سابق، شهدت العاصمة اللبنانية، انفجار شاحنة محملة بأسطوانات الغاز بمنطقة أوتوستراد صربا كسروان.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الحادث وقع على المسلك الشرقي لأوتوستراد صربا كسروان، وتسبب صوت الانفجار في حالة من الرعب الخوف عمت المنطقة.وأوضحت أن عناصر الدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن ضحايا، حيث اقتصرت الأضرار على الشاحنة التي انفجرت وبعض المبانى.وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، الذي تسبب في توقف حركة السير بالأوتوستراد.