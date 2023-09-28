انفجار قوي يهز عاصمة دولة آسيوية (فيديو)

أ أ

تعرضت دولة أوزبكستان لانفجار قوي هز "طشقند" فيما تصاعدت ألسنة الهب إلى عنان السماء.



مستودع الجمارك:

اضافة اعلان

وبحسب المعلومات الأولية عن الحادث، وفقا لـ "رويترز" فإن الانفجار وقع في مستودع الجمارك.





وأظهر مقطع فيديو متداول اللحظات الأولى لوقوع الانفجار الذي لم يعرف بعد سببه.



عمل بطولي لشاب في محطة وقود:



في وقت سابق، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ردة فعل شاب قام بعمل بطولي داخل محطة وقود.



وبحسب ما تم تداوله، فقد الشاب تفاجأ باشتعال النيران داخل سيارة في محطة وقود.



وأظهر الفيديو شاب وهو يتحرك بسرعة مٌمسكا بخرطوم مياه طويل ، ويحاول إطفاء حريق نشب بسيارة متوقفة داخل المحطة أثناء ملأها بالوقود .



ويظهر الشاب وهو يتحرك سريعا حول السيارة والنظر من أسفلها ، حتى لا تتسبب النيران في اشتعال كامل السيارة وتسرب النيران إلى خزانات الوقود بالمحطة.



وحظي مقطع الفيديو، بإعجاب المغردين على منصة "إكس" لشجاعة الشاب وسرعة بديهته وتصرفه.



وعلق أحدهم قائلا :" كفوو .. بس والله مخاطرة "، وأضاف مغرد آخر :" وظفوه فالدفاع المدني طيب".



موقف بطولي لإنقاذ طفل:



بينما أظهر مقطع فيديو عملا بطوليا لشاب فلسطيني أنقذ طفلا من الموت في اللحظات الأخيرة.



وكان الطفل مع أمه داخل سيارة عندما علقت رأسه من نافذة السيارة وكاد يموت اختناقا.



وفي لمح البصر، انطلق الشاب ناحية السيارة وبدأ في تحطيم الزجاج بيده حتى تمكن من إنقاذ الطفل قبل الموت.



وأصيب الشاب بجروح بسيطة نتيجة الزجاج لكنه تمكن إنقاذ الطفل في نهاية الأمر.







انفجار في مطار مدينة طاشقند عاصمة اوزباكستان pic.twitter.com/KkoSgJ9Qm8 September 27, 2023