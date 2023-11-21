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انفجار بركان ضخم في دولة أفريقية.. والرماد يصعد لـ 1500 متر

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انفجار بركاني
أ أ
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انبعثت سحب رماد شديدة بعد انفجار بركان أولوان في بابوا غينيا الجديدة والذي ارتفع إلى 1500 متر، حسبما ذكر المركز الاستشاري للرماد البركاني في أستراليا.اضافة اعلان

بركان أولوان:


وجدير بالذكر أن بركان أولوان هو بركان طبقي مخروطي الشكل يصل ارتفاعه إلى 2300متر، ويقع على جزيرة بريطانيا الجديدة.

وتوجد في المنطقة العديد من البراكين، وانفجر البركان عدة مرات منذ عام 1970، وراح ضحيته أكثر من ألف شخص.

انفجار رئيسي:


وحدث انفجار رئيسي لبركان أولوان عام 2019، حيث تصاعد الرماد البركاني إلى ارتفاع 16700 متر، ولوث مياه الشرب في المناطق المجاورة.

وتقع جزيرة بريطانيا الجديدة، التي يقطنها قرابة نصف مليون نسمة، في أرخبيل بيسمارك شمال أستراليا، ويمثل أولوان أعلى قمة جبلية في الجزيرة.

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