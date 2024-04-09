انطلاق التمرين الجوي المختلط المحارب إنيوخوس 2024 بمشاركة القوات الجوية

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انطلق في مركز الحرب الجوي بقاعدة أندرافيدا الجوية في اليونان، التمرين الجوي المختلط المحارب "إنیوخوس 2024"، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



انطلاق التمرين الجوي المختلط المحارب إنيوخوس:

وأكد قائد المجموعة المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عبدالعزيز بن مساعد الحربي أن القوات الجوية تشارك بمنظومة طائرات «تايفون» بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، مشيرًا إلى التحضيرات التي سبقت التمرين خلال الأشهر الماضية؛ للاستفادة القصوى من مخرجاته لكامل الأطقم.وبيّن أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية لمنسوبي القوات الجوية المشاركين، وتأهيلهم لتنفيذ المهام المناطة بهم، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ المهام بعيدًا عن القواعد الرئيسية واكتساب الخبرات من خلال الطيران في بيئة وطبوغرافيا مغايرة ووجود أنظمة وقدرات مختلفة.وأكد الحربي أنه سيتم تنفيذ العديد من العمليات الجوية القتالية المتنوعة، ومشاركة خلايا التخطيط، وقيادة المهام والحملات الجوية، وتنفيذ مهام الاستخبارات والسيطرة الجوية الأمامية أثناء عمليات الإسناد الجوي القريب.