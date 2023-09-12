انشطار جبل لنصفين في إقليم الحوز بسبب الزلزال (فيديو)

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وثق مقطع فيديو مشهدا مروعا لما خلفه زلزال المغرب في إقليم الحوز من كوارث طالت كل مكونات الإقليم.





انشطار جبل لنصفين:

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30 قنبلة نووية:



إقليم الحوز:



وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "هسبريس" المغربية، فقد انقسم جبل إلى نصفين لأول مرة في أحد الدواوين جراء زلزال الحوز.ويظهر الفيديو آثار الانشطار الذي ظهر من قمة الجبل في الإقليم بسبب قوة الزلزال الذي وصل 7 درجات على مقياس ريختر.وكان عدد من الباحثين والمتخصصين في الجيولوجيا؛ قدموا إجابات ومفاجآت حول هذا الزلزال المدمر، ومنه ما نشرته صحيفة "ذو صانداي تايمز" البريطانية .ونقلت عن "بيل ماكغواير"، أستاذ الجيوفيزياء والمخاطر المناخية بجامعة كوليج لندن، أن قوة زلزال الحوز ناهزت ما يعادل قوة 30 قنبلة نووية.وأوضح أن ذلك يشابه تلك التي أُسقطت على مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945.يعتبر إقليم الحوز أحد الأقاليم المغربية الواقعة جنوب غرب المغرب، وينتمي إلى محافظة مراكش آسفي، ويبعد عن مدينة مراكش نحو 40 كيلومترا.كما أنه من الأقاليم المغربية الناشئة، حيث أنشئ عام 1991 ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 6200 كيلومتر مربع.ويضم الإقليم نحو أربعين قرية ومدينة، أبرز ها: أيت أورير ومولاي إبراهيم وأسني وأمزميز وتحناوت وتمصلوحت وتمكروت وتيدلي وقرية إيغيل التي سُجل فيها مركز الزلزال الذي ضرب الإقليم وأقاليم أخرى مجاورة له.