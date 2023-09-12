الثلاثاء، 27 صفر 1445 ، 12 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

انشطار جبل لنصفين في إقليم الحوز بسبب الزلزال (فيديو)

الجبل
انشطار الجبل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وثق مقطع فيديو مشهدا مروعا لما خلفه زلزال المغرب في إقليم الحوز من كوارث طالت كل مكونات الإقليم.

انشطار جبل لنصفين:

اضافة اعلان

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "هسبريس" المغربية، فقد انقسم جبل إلى نصفين لأول مرة  في أحد الدواوين جراء زلزال الحوز.

ويظهر الفيديو آثار الانشطار الذي ظهر من قمة الجبل في الإقليم بسبب قوة الزلزال الذي وصل 7 درجات على مقياس ريختر.

30 قنبلة نووية:


وكان عدد من الباحثين والمتخصصين في الجيولوجيا؛ قدموا إجابات ومفاجآت حول هذا الزلزال المدمر، ومنه ما  نشرته صحيفة "ذو صانداي تايمز" البريطانية .
ونقلت عن "بيل ماكغواير"، أستاذ الجيوفيزياء والمخاطر المناخية بجامعة كوليج لندن، أن قوة زلزال الحوز ناهزت ما يعادل قوة 30 قنبلة نووية.

وأوضح أن ذلك يشابه تلك التي أُسقطت على مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945.

إقليم الحوز:


يعتبر إقليم الحوز أحد الأقاليم المغربية الواقعة جنوب غرب المغرب، وينتمي إلى محافظة مراكش آسفي، ويبعد عن مدينة مراكش نحو 40 كيلومترا.

كما أنه من الأقاليم المغربية الناشئة، حيث أنشئ عام 1991 ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 6200 كيلومتر مربع.

ويضم الإقليم نحو أربعين قرية ومدينة، أبرز ها: أيت أورير ومولاي إبراهيم وأسني وأمزميز وتحناوت وتمصلوحت وتمكروت وتيدلي وقرية إيغيل التي سُجل فيها مركز الزلزال الذي ضرب الإقليم وأقاليم أخرى مجاورة له.

اقرأ أيضا

ليبيا
5:57 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

وفاة 145 مصريًا في كارثة ليبيا

إعصار دانيال
12:19 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

وزير الصحة الليبي يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار لـ 10 آلاف والمفقودين لـ100 ألف

السفر
11:32 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

دراسة.. تعرف على الدول الأوروبية الأرخص في نفقات السفر

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
10:36 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

قوات الاحتلال تعتقل ٢٣ فلسطينيًا في الضفة الغربية

اقرأ أيضا

طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في حقل قمح.. ما الأمر؟

مصدر طبي ليبي: 2800 وفاة بسبب إعصار دانيال

ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى 2862

تكلفة باهظة.. كم تبلغ خسائر المغرب جراء الزلزال المدمر؟ (تقرير)

بالأرقام.. إحصائية صادمة عن حالات الطلاق بدولة خليجية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الحوز 12:53 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

شهد أعنف زلزال بالمغرب منذ 100 عام.. ماذا تعرف عن إقليم الحوز؟

المسجد 6:50 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

بقي مسجدها صامدا.. اختفاء قرية كاملة بسبب زلزال المغرب

قفق8خ 8:29 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

عقب زلزال المغرب.. 3 هزات أرضية تضرب مدنًا شمال العراق

زلزتال المغرب 9 6:15 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أشدها "هايتي" 2010.. أقوى الزلازل المدمرة التي هزت العالم في آخر 25 سنة

اقرأ أيضا

بوتين
1:49 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

هل يترشح بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية مجددا.. بيان من الكرملين؟

زلزال المغرب
1:21 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

خبير فلكي فجر مفاجأة عن زلزال المغرب: قوته تعادل 30 قنبلة نووية

الحوز
12:53 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

شهد أعنف زلزال بالمغرب منذ 100 عام.. ماذا تعرف عن إقليم الحوز؟

بركان هاواي
12:40 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مشاهد مرعبة لثوران بركان كيلاويا في هاواي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
6:07 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مفقودة ليبيا في الحج.. العثور على "الحاجة برنية" متوفية داخل مستشفى بمكة

سكني
5:45 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

توضيح من برنامج سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني

قصة سجين
5:42 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

قصة سجين مع المخدرات: مرح انتهى بالسجن ولا أدري هل أخرج لأهلي حيا أم ميتا!

الجبل
5:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

انشطار جبل لنصفين في إقليم الحوز بسبب الزلزال (فيديو)

أخبار السعودية
4:29 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

الوطنية للإسكان
4:18 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

بشرى من الوطنية للإسكان: توفير 153 ألف وحدة سكنية في 9 ضواح و5 مجتمعات