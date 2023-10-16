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صحيفة تواصل الالكترونية

اندلاع حريق هائل في شمال لبنان

2023-10-16_02-25-40
حريق في لبنان
أ أ
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كشفت وسائل إعلام لبنانية فجر اليوم  باندلاع حريق كبير عند جسر حارة البرانية في طرابلس شمالي البلاد، بحسب "النهار الكويتية".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو للحريق الهائل، حيث تُسمع المناشدات لإطفاء الحريق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع في منطقة التبانة بطرابلس، حيث التهمت النيران بسطات الباله الموجودة على جسر "أبو علي" في حارة البرانية.

هولندا تحذر من السفر للبنان:



في وقت سابق، أصدرت الحكومة الهولندية ، تحذيرًا لمواطنيها من السفر غير الضروري إلى لبنان بسبب النزاع المسلح في المنطقة.
وكانت هولندا قد حذرت في وقت سابق من الأسبوع من السفر إلى جنوب لبنان، بالقرب من الحدود المضطربة مع شمال دولة الاحتلال، وقالت الآن إنها نصحت أيضا بعدم السفر إلى بقية لبنان ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.

اشتباكات على الحدود مع الكيان الصهيوني


ويشهد لبنان صراعًا دائرًا على الحدود مع الكيان الصهيوني، ومنذ قليل استشهد صحفي نتيجة قصف صهيوني مكثف.
وفي بيان لها أعلنت الحكومة اللبنانية أن استهداف الصحافيين وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل الإسرائيليين.

حزب الله يهدد بمواجهة الاحتلال
ونقلت وكالة رويترز عن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه يتابع خطوات الخصم ولديه جهوزية كاملة ومتى يحين وقت العمل سنقوم بالمواجهة.
في الوقت نفسه، كشف وزير خارجية إيران أن بعض المسؤولين الغربيين سألوا عن فتح جبهات أخرى ضد الاحتلال وكل الاحتمالات ممكنة، مؤكدًا أن استمرار الجرائم  سيٌقابل بالرد من "بقية المحاور".




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