انتشار مادة فتاكة بين الشباب.. دولة عربية تعلن الحرب على "مخدر الشيطان"

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صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي، أن حملة أمنية شنت لمواجهة مادة قاتلة منتشرة بين الشباب دون علمهم.



انتشار مادة فتاكة بين شباب الأردن:

مخدر الشيطان:

خطورة مادة مخدر الشيطان:

وبحسب ما نقلته "العربية" عن السرطاوي، فإن الحملة تحذر من مدى خطورتها وأضرارها القاتلة والمدمرة للحياة.وأوضح أن الأكاذيب التي يتم إغراؤهم بها لتجربتها وتعاطيها من قبل تجار الموت، هي أنها "منشط ومحفز ومقوٍّ جنسي"، لأجل جذبهم لإدمانها.وكانت مديرية الأمن العام الأردنية، قد أعلنت حرباً على متعاطي ومروجي مادة "الكريستال" المخدرة تحديداً، من خلال حملات أمنية مكثفة.وأضاف السرطاوي أن أن مادة الكريستال أو الشبوة أو مخدر الشيطان أو الآيس، كلها مسميات تجارية لمادة كيميائية واحدة هي الميث امفيتامين.وحذر أنها مادة شديدة السميّة والخطورة تكون على شكل مسحوق أو حبيبات بلّورية.كما يمكن الإدمان عليها من أول جرعة يتعاطاها الإنسان وتدفع الشخص لزيادة الجرعة وتكرارها لتلبية حاجة الجسم لها نتيجة الإدمان، وهو ما يسرع في ظهور أعراضها الخطرة التي قد تصل للموت أو قتل النفس.ومن خطورة المادة أنها تدفع متعاطيها لقتل نفسه أو قتل الآخرين أو ارتكاب أية جريمة دون العلم بكل ما يجري من حوله.كما أنها تؤدي إلى السلوك العدواني وعدم الشعور بالمكان والزمان ومشاهدة وتخيل أشياء سمعية وبصرية وحسية غير موجودة من الأساس والتعامل معها على أنها حقيقة وواقع.