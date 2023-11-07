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امتلاء منشآت تخزين الغاز في ألمانيا استعدادا للشتاء

حقول الغاز
استخراج الغاز
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امتلأت منشآت تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا تماما، فيما تستعد البلاد لفصل الشتاء.
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جمعية تخزين الغاز الأوروبية:


وسجلت جمعية تخزين الغاز الأوروبية (جي آي إي) أن مخزون الغاز لدى ألمانيا بلغ نسبة 100 في المائة، وفقا للبيانات الأولية.

وبحسب اتحاد مشغلي أنظمة تخزين الغاز في ألمانيا (أي إن أي إس)، فإن التخزين بهذه النسبة يشير إلى قدرة مرافق تخزين الغاز في ظل الظروف القياسية.

تبريد الغاز:


وفي حال تعرض الغاز للتبريد، فإن حجمه يقل وبالتالي يمكن تخزين مزيدا من الغاز. ووفقا لهذا السيناريو، يتجاوز مستوى التعبئة مستوى 100 في المائة.

وقالت الحكومة الألمانية في وقت سابق إن هذا الحجم يكفي لتغطية متوسط استهلاك شهرين إلى ثلاثة أشهر في الشتاء.

مرافق التخزين:

وقال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الاتحادية، لـ"الألمانية"، "إنها أخبار جيدة أن مرافق التخزين أصبحت الآن ممتلئة بنسبة 100 في المائة". وأضاف "نحن مستعدون لفصل الشتاء بشكل أفضل مما كنا عليه في العام الماضي".

ومع ذلك، قال إنه "من السابق لأوانه الشعور بالرضا عن النفس. نحن نطلب من الناس مواصلة التفكير مليا فيما يمكن توفيره".

وأضاف: الذين يستخدمون الغاز باعتدال يمكنهم توفير كثير من المال. وتعوض مرافق تخزين الغاز التقلبات في استهلاك الغاز وبالتالي تشكل نظاما عازلا لسوق الغاز.

وتنخفض مستويات الملء عادة في فصل الشتاء وترتفع مرة أخرى في نهاية فترة ارتفاع الحرارة.

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