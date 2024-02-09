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"اليونيسيف": تهجير 13 ألف طفل يوميًا في السودان

أطفال السودان
أزمة الأطفال في السودان متفاقمة
أ أ
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 أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، حيث يُهجّر 13 ألف طفل يوميًا .

 

مقتل وتجنيد الأطفالاضافة اعلان

 وأوضحت "اليونيسيف" أن العديد من الأطفال قتلوا أو جُنِدوا، فيما يفتقر ثلثا سكان السودان إلى الرعاية الصحية، ولن تتمكن المنظمة من علاج أكثر من نصفهم دون توفير الدعم الإضافي والتمويل.
 ودعت أطراف الصراع إلى وقف لإطلاق النار، والسماح بالوصول الآمن لدعم الدولي للمساعدة في الحفاظ على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال للبقاء على قيد الحياة، مناشدةً المانحين توفير التمويل للمساعدات الإنسانية للأطفال.

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